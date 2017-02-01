Президент Румынии обвинил МВД в потворстве массовым беспорядкам ...

Клаус Йоханнис потребовал письменных объяснений от главы МВД в связи с бездеятельностью полицейских, знавших о группах экстремистов, проникших среди мирных протестующих ночью 1 февраля.

Президент подверг жесткой критике действия МВД и жандармов в отношении провокаторов беспорядков, заявив, что «все в силовых структурах имели всю необходимую информацию».

«В МВД было точно известно о том, когда, где и какими группами готовилось подорвать манифестацию. Вместо того, чтобы изолировать их в месте сбора, их позволили раствориться среди мирных манифестантов, поставив под угрозу не только судьбу манифестации, но и здоровье, и даже жизнь простых румын, пришедших мирно протестовать», - заявил Йоханнис в четверг утром после прошедшего накануне ночью разгона крупнейшей акции протеста перед Домом правительства Румынии.

В среду около полуночи стотысячный митинг протеста перед Домом правительства в Бухаресте был разогнан полицейскими с применением слезоточивого газа и спецсредств.

Столкновения начались около 23 часов, когда жандармов начали забрасывать петардами, дымовыми шашками, пустыми бутылками, осколками льда и камнями.

В ответ, силы жандармерии и спецподразделений полиции начали применять слезоточивый газ и потребовали срочно покинуть Площадь Победы перед Домом Правительства.

Полиция настаивает, что вынуждена была применить силу в связи тем, что антиправительственная демонстрация приняла насильственный характер, благодаря участию в ней футбольных фанатов клубов Steaua, Dinamo и Rapid.

Власти сообщили, что в больницы с легкими ранениями доставлены восемь жандармов и четверо гражданских. В то же время, полиция сообщила, что ни один из зачинщиков не задержан, поскольку «все они убежали».