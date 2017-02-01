Усатый: Амнистия румынских коррупционеров может “вдохновить” и режим Плахотнюка ...

Инициатива правительства Румынии об амнистии и помиловании коррупционеров может перенестись и в Молдову, где режим олигарха Плахотнюка, прикрываясь «международными нормами», пойдет по стопам своих румынских партнеров.

Об этом в среду в соцсети Facebook написал мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, комментируя инициативу румынских властей о декриминализации, в частности, тех коррупционных преступлений, ущерб от которых не превышает 200 тысяч румынских леев (50 тыс. евро).

«То, что сделало правительство Румынии, является не только откровенным вызовом правовому государству, но и угрозой демократии. Все от мала до велика, от сельчан до горожан ощущают себя прежде всего гражданами страны, на защиту которой они вышли, – написал он. – Мы видим, что воры лишены национальности и гражданства: будь то в Бухаресте, либо в Кишиневе — плахотнюки действуют всюду одинаково — ночные заседания с секретными решениями и узаконенным воровством», – заявил он.

При этом, по словам Усатого, также вышедшего в прямой эфир в онлайн-трансляции, действия местных демократов и румынских социал-демократов дирижируются одними и теми же советниками из американской компании Podesta – почерк один и тот же.

«Они научили Плахотнюка, как избрать правительство ночью. Этот же сценарий мы наблюдали и вчера ночью в Румынии», – добавил лидер «Нашей Партии». «Почему нас должны волновать преступные намерения власти в Бухаресте? Потому что однажды утвержденные, подобные нормы могут стать для местных плахотнюков «международной практикой». В этой связи логичным будет предположение, что однажды в парламенте встанет какой-то Сережа Сырбу и заявит, дескать, «обратите внимание – это ведь международная практика». Уверяю вас, что подобная норма могла бы быть утверждена и у нас», – написал в соцсети Facebook Ренато Усатый.