Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником
Судья столичного сектора Чентру Дорин Мунтяну сообщил Высшему совету магистратуры, что прокурор Нику Шендря практикует взяточничество еще с 2015 года.
Об этом Мунтяну сообщил в ВСМ в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом по поводу одного из вынесенных им судебных решений.
Мунтяну отмечает, что по этому делу сторону обвинения представлял прокурор Нику Шендря, который также был знаком с обвиняемым еще с 2015 года.
«Адвокат обвиняемого неофициально сообщил мне, что узнал от своего клиента о том, что в 2015 году, будучи задержанным на 72 часа по этому делу, он передал прокурору Нику Шендря 2 тысячи евро, в результате чего он был отпущен, а впоследствии с него было снято уголовное преследование. Кроме того, уточняю, что после вынесения мною меры предварительного ареста на срок 20 суток обвиняемым А.И. и А.В., Нику Шендря, не зная, что будут предъявлены требования о продлении срока предварительного заключения, а также, что эти дела распределены мне на рассмотрение, проинформировал меня, что указанное дело находится на контроле и кое-кто из руководства заинтересован в разрешении этого дела», - написал судья Думитру Мунтяну, цитируемый изданием Ziarul de Gardă.
В свою очередь, Шендря отвергает все предъявленные ему обвинения во взяточничестве и протекционизме.
Прокурор Нику Шендря был поощрен 27 января на торжестве «в честь 25-летия прокуратуры» и награжден Медалью «За безупречную службу» III класса.
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