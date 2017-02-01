МЕНЮ
Twitter
﻿ 22
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

02.02.2017  

По всей Румынии продолжаются массовые антиправительственные акции протеста (ФОТО)

02.02.2017  

Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником

02.02.2017  

Усатый: Амнистия румынских коррупционеров может “вдохновить” и режим Плахотнюка

02.02.2017  

Президент Румынии обвинил МВД в потворстве массовым беспорядкам

02.02.2017  

Полиция разгоняет самый массовый протест в центре Бухареста под предлогом «борьбы с агрессивными демонстрантами»

01.02.2017  

Румыния охвачена самыми масштабными протестами за последние 25 лет. Начались столкновения с полицией
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

По всей Румынии продолжаются массовые антиправительственные акции протеста (ФОТО)

Опубликовано : 02 февраль 2017 г. 21:41 | Просмотров: 690 | Категория: Мир

Румыния охвачена третий вечер подряд многотысячными протестами с требованием отставки правительства социал-демократа Сорина Гриндеану.  

Начиная с 18 часов, по всей стране начали собираться сначала сотни, затем тысячи протестующих. Как сообщают румынские СМИ, по состоянию на 21.30 по всей Румынии вышли на улицы около 200 тысяч человек. В Бухаресте, на Площади Победы перед Домом правительства уже собрались свыше 80 тысяч человек. Центр столицы заблокирован, люди продолжают стягиваться к Дому правительства.

Центральные площади уездных городов также заполнены людьми. В Клуже на улице 30 тысяч человек, в Тимишоаре – 15000, в Сибиу – 12 тысяч, в Яссах – 10 тысяч, в Брашове – 8 тысяч, в Констанце – 7,5 тысяч человек.

Основное требование протестующих – отставка правительства.

Протесты продолжились, несмотря на то, что накануне власти разогнали самый массовый протест за последние 25 лет, когда перед Домом правительства собрались свыше 100 тысяч человек.

Волна протестов охватила Румынию после того, как во вторник ночью правительство утвердило два Ордонанса, отменяющих либо смягчающих уголовную ответственность коррумпированных чиновников.

Основные международные партнеры Румынии – Бельгия, Канада, Франция, Германия, Голландия и США потребовали от румынских властей не допускать отхода от взятых на себя обязательств по борьбе  коррупцией.

Сразу после утверждения Ордонансов правительством, президент Клаус Йоханнис расценил действия правительства, как нападение на правовое государство. Как заявил Йоханнис, «правовое государство получило серьезный удар от противников юстиции, справедливости и борьбы с коррупцией».

Известно, что новые нормы, установленные принятыми Ордонансами, позволят избежать уголовного наказания, в частности, лидеру правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня, а также других десятков политиков.

Согласно новым положениям, не будет считаться уголовно наказуемым ущерб нанесенный чиновниками в размере менее 200 тысяч леев (50 тыс. леев).

Инициировавшая эти коррупционные решения правящая в Румынии Социал-демократическая партия является основным официальным партнером правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Кроме лоббистской деятельности в пользу Демпартии в европейских структурах, СДПР через правительственные структуры оказывает и необходимую финансовую поддержку правящего в Молдове режима.



Похожие новости
МИР
По всей Румынии продолжаются массовые антиправительственные акции протеста (ФОТО)

По всей Румынии продолжаются массовые антиправительственные акции протеста (ФОТО) ...

Просмотров: 691
Президент Румынии обвинил МВД в потворстве массовым беспорядкам

Президент Румынии обвинил МВД в потворстве массовым беспорядкам ...

Просмотров: 1526
Полиция разгоняет самый массовый протест в центре Бухареста под предлогом «борьбы с агрессивными демонстрантами»

Полиция разгоняет самый массовый протест в центре Бухареста под предлогом «борьбы с агрессивными демонстрантами» ...

Просмотров: 1912
Румыния охвачена самыми масштабными протестами за последние 25 лет. Начались столкновения с полицией

Румыния охвачена самыми масштабными протестами за последние 25 лет. Начались столкновения с полицией ...

Просмотров: 3971
Румынские партнеры Плахотнюка пошли против десятков тысяч протестовавших

Румынские партнеры Плахотнюка пошли против десятков тысяч протестовавших ...

Просмотров: 3461
В правительстве России предложено девальвировать рубль

В правительстве России предложено девальвировать рубль ...

Просмотров: 1091


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 12231
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 23908
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

Просмотров: 5732
LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве

LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве

Просмотров: 5221
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Просмотров: 27924
Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)

Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)

Просмотров: 25578
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Просмотров: 21203
Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Просмотров: 18730
Молдавских полицейских перевели на самофинансирование

Молдавских полицейских перевели на самофинансирование

Просмотров: 16716
Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

Просмотров: 16194
Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

Просмотров: 15828
Один из основных виновных в краже миллиарда признался в случайности своей роли (DOC)

Один из основных виновных в краже миллиарда признался в случайности своей роли (DOC)

Просмотров: 15705
BLOGS@OMEGA
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 4988
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6229
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 5698
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5911
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7868
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Усатый: Амнистия румынских коррупционеров может “вдохновить” и режим Плахотнюка

Усатый: Амнистия румынских коррупционеров может “вдохновить” и режим Плахотнюка

01.02.2017  Усатый призвал Додона «загнать Плахотнюка под матрас»
01.02.2017  Президент Румынии встал на сторону протестующих против коррупционных мер правительства
31.01.2017  Додон обвинен в лоббировании интересов Плахотнюка в «Газпроме»
ЛЮДИ
В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста

В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста

26.01.2017  Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных
20.01.2017  Петренко призвал всех пострадавших от кражи миллиарда требовать компенсации от правящего режима
19.01.2017  Экологи из Молдовы и Украины заявляют об угрозе исчезновения Днестра (DOC)
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником

Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником

23.01.2017  Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром
21.01.2017  Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)
12.01.2017  Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2017 (9)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)
Сентябрь 2016 (120)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank