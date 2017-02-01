По всей Румынии продолжаются массовые антиправительственные акции протеста (ФОТО) ...

Начиная с 18 часов, по всей стране начали собираться сначала сотни, затем тысячи протестующих. Как сообщают румынские СМИ, по состоянию на 21.30 по всей Румынии вышли на улицы около 200 тысяч человек. В Бухаресте, на Площади Победы перед Домом правительства уже собрались свыше 80 тысяч человек. Центр столицы заблокирован, люди продолжают стягиваться к Дому правительства.

Центральные площади уездных городов также заполнены людьми. В Клуже на улице 30 тысяч человек, в Тимишоаре – 15000, в Сибиу – 12 тысяч, в Яссах – 10 тысяч, в Брашове – 8 тысяч, в Констанце – 7,5 тысяч человек.

Основное требование протестующих – отставка правительства.

Протесты продолжились, несмотря на то, что накануне власти разогнали самый массовый протест за последние 25 лет, когда перед Домом правительства собрались свыше 100 тысяч человек.

Волна протестов охватила Румынию после того, как во вторник ночью правительство утвердило два Ордонанса, отменяющих либо смягчающих уголовную ответственность коррумпированных чиновников.

Основные международные партнеры Румынии – Бельгия, Канада, Франция, Германия, Голландия и США потребовали от румынских властей не допускать отхода от взятых на себя обязательств по борьбе коррупцией.

Сразу после утверждения Ордонансов правительством, президент Клаус Йоханнис расценил действия правительства, как нападение на правовое государство. Как заявил Йоханнис, «правовое государство получило серьезный удар от противников юстиции, справедливости и борьбы с коррупцией».

Известно, что новые нормы, установленные принятыми Ордонансами, позволят избежать уголовного наказания, в частности, лидеру правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня, а также других десятков политиков.

Согласно новым положениям, не будет считаться уголовно наказуемым ущерб нанесенный чиновниками в размере менее 200 тысяч леев (50 тыс. леев).

Инициировавшая эти коррупционные решения правящая в Румынии Социал-демократическая партия является основным официальным партнером правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Кроме лоббистской деятельности в пользу Демпартии в европейских структурах, СДПР через правительственные структуры оказывает и необходимую финансовую поддержку правящего в Молдове режима.