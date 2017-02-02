Высшая судебная палата посчитала законным награждение коррумпированных прокуроров
Коллегия ВСП под руководством Татьяны Виеру вынесла решение о необоснованности требования отмены постановления о награждении 50 прокуроров «в честь дня прокуратуры».
Решение было принято в пятницу в ходе рассмотрения иска, поданного экс-депутатами Григорием Петренко и Александром Петковым против Высшего совета прокуроров, который 26 декабря 2016 года постановил наградить и стимулировать 50 прокуроров «за безупречную службу».
Несмотря на то, что процедура была обжалована в суде, Генпрокурор наградил прокуроров в ходе помпезного мероприятия, проведенного в фешенебельном отеле Кишинева «в честь дня прокуратуры».
В списке «простимулированных» прокуроры, напрямую задействованные в политических делах, такие как глава Кишиневской муниципальной прокуратуры Игорь Попа, Нику Шендря, Сибов Виталий, Виталий Бусуйок, Думитру Штефырцэ, Елена Няга и др.
Решение было вынесено Высшей судебной палатой на фоне озвученного накануне свидетельства о взятке, полученной одним из фигурантов «списка простимулированных за безупречную службу» Нику Шендря в размере 2 тысяч евро.
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