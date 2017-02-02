В Кишинёве пройдет Марш солидарности против коррупции
Призыв выйти 3 февраля на Марш появился в соцсетях на фоне проходящих в Румынии массовых акций протеста против коррупции и проворовавшейся власти.
Сбор участников намечен на 18 часов у Памятника Штефану чел Маре в центре Кишинева.
«Марш солидарности против коррупции и диктатуры. Собираемся 3 февраля у памятника Штефану в 18:00», - говорится в сообщении, размещенном на странице мероприятия.
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