В Кишинёве пройдет Марш солидарности против коррупции ...

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02.02.2017

02.02.2017

02.02.2017

02.02.2017

«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС

«?» 25.10.2016 Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб

«?» 27.09.2016 Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность

«?» 15.09.2016 Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией

«?» 12.09.2016 А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу

«?» 02.09.2016 Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за