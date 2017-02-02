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Кишинёв. Штефан. Шесть вечера после войны

Опубликовано : 03 февраль 2017 г. 14:37 | Просмотров: 1495 | Категория: Аналитика сети

Молдова и её граждане переживают сразу две полномасштабные военные кампании. Без огнестрела, без бомб, без штыков – и то слава Богу. Но войны, всё-таки, две.

Первая война – экономическая. Её развязал режим против граждан. Вторая – информационная. Её режим выдумал. Не мог не выдумать. Это единственный и давно проверенный способ заставить людей забыть о действительно важных вещах.

Искусственное разделение, что может быть проще? Заставить нас самих поверить, будто половина из нас не спит, не ест, не читает книг и не флиртует, а думает, как бы продаться России. А вторая занимается тем же самым, только в роли покупателей предпочитает Румынию.

Не спорю, фрики, которым интонация речи Путина/Трампа (ныне серьёзно загруженных, и отнюдь не Молдовой) важнее, чем тариф на электроэнергию, встречаются в природе. Их много – где-то процент населения. Половинка из этого процента думает так из корыстных побуждений, другая половинка представлена местными сумасшедшими.

Да, это война одного процента населения между собой! И в неё, посредством давно распиленного информационного пространства и вездесущего админресурса, втянули всё население Республики Молдова. Точнее – всех, кто ещё не собрался свалить (а таких всё больше).

Много можете перечислить народов, которые побеждали захватчиков, не сумев разобраться между собой? Вот и у нас не выходит. Мы стали алогичны в своих действиях и суждениях. Форма стала нас важнее содержания.

Уже восемь лет кряду мы считаем действительно «важным» событием то, что тот или иной спикер, премьер, президент, отправился с первым визитом в Бухарест, Брюссель, Москву. То есть, считаем достижением то, что политики, получающие профит за счёт румынской/европейской/российской темы, оказывается, хочет на ней делать профиль. Скоро начнём нахваливать политиков за то, что они нас агитировать изволят.

А нас тем временем бомбардируют. Каждым законом, каждым постановлением. Очередное повышение тарифов – уже кто-то из пенсионеров не переживёт зиму. Очередной побор – ещё одна группа молодых семей покинут страну…

Для того, чтобы не быть уничтоженными в экономической войне, нужно покинуть войну информационную.

Именно поэтому востребован призыв к Маршу Солидарности 3 февраля, в 18:00. Этот марш может стать победным. Если марш, в самом деле, случится в шесть часов вечера после войны. После окончания тупой, не нужной никому помимо Плахотнюка и ему подобных войны.

«Я жду, когда западники и коммунисты выйдут на центральную площадь брататься», - сказал мне как-то мой хороший друг. Но ведь почти каждый из жителей Молдовы совмещает в себе эти качества! Им же просто пора брататься с собой. Выйдешь к памятнику Штефана в шесть вечера после войны – и встретишь такого же, как ты.

Среднестатистический житель Молдовы сегодня – человек, успевший побывать и в Москве, и в Клуже, и в Болонье, и в Чикаго. Не по своей воле, но всё же! Это мудрый, повидавший жизнь человек. Он не видит в других государствах ни врагов, ни спасителей. Родине своей желает, «чтобы социалка как в Союзе, а чиновники – как в Евросоюзе». Но понимает: вся надежда только на себя. То есть никакой…

Или нет?

А что бы сказал Штефан Великий по этому поводу? Думаю, сказал бы: «Наконец-то вы, потомки, пришли ко мне с миром, вспомнили, что я миротворец и защитник, хотя и выиграл – для вас, дурyей – столько битв! Сколько лет на моём фоне фотографировались воры и негодяи, желающие славы за чужой счёт, так давайте уже, покажите, чьи преемники!»

Штефан не стал бы выбирать между Эминеску и Пушкиным. Он, чья дочь едва не стала московской царицей, и который столько раз освобождал Валашское княжеств от ставленников Порты… Возможен ли лучший символ солидарности для людей разных взглядов? Не знаю, почему именно его памятник объявили местом встречи, но место сакрально!

Итак, в шесть вечера. У Штефана. Вместе. Люди доброй воли. Сограждане.

А виртуальную войну оставьте виртуалам. Тем неумным людям, для которых две тыщи в месяц за возможность не расти над собой и не заниматься путным. Бросьте на свалку истории этих вчерашних парторгов и сексотов, перекрестившихся в унионисты, равно как и гламурных кумэтров, создающих видимость свей любви к России. В будущее над шагать налегке – без этого груза.

Помните, чем доброжелательнее будет каждый из нас, тем вернее конец олигархии в Молдове. И, может, станет Штефан в своей каменной ипостаси собирать нас по окончании всех войн, хоть в шесть вечера, хоть в восемь - пробовать молдавское вино на столах с украинским борщом, русскими пельменями, гагаузской каурмой, болгарскими перчиками... да хоть с тропическими фруктами!

Источник: newsmd.md

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