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LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Опубликовано : 03 февраль 2017 г. 17:00 | Просмотров: 4054 | Категория: Завершенные трансляции



Гражданская акция против преступного режима в Молдове.

Кишинев. Памятник Штефану чел Маре.



ЗАВЕРШЕННЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО) ...

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LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

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