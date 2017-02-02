LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)
Гражданская акция против преступного режима в Молдове.
Кишинев. Памятник Штефану чел Маре.
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Гражданская акция против преступного режима в Молдове.
Кишинев. Памятник Штефану чел Маре.
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