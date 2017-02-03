Румыния охвачена протестами четвертый вечер подряд ...

В уездных городах на улицы вышло рекордное количество протестующих, Площадь Победы перед Домом правительстве в Бухаресте полностью заполнена участниками антиправительсвенного митинга.

В пятницу вечером Площадь Победы перед Домом правительства стала вновь эпицентром национальной акции протеста с требованием отставки правительства Румынии.

По сообщениям румынских СМИ, к 22 часам по всей Румынии вышли на улицы около 300 тысяч человек. В Бухаресте, на Площади Победы перед Домом правительства собрались 150 тысяч человек.

В этот день на улицы уездных городов вышло рекордное количество протестующих: в Клуже на улице 40 тысяч человек, в Тимишоаре – 25000, в Сибиу – 20 тысяч, в Крайове – 10 тысяч, в Галаце – 8000.

Основное требование протестующих – отставка правительства.

Протесты продолжились, несмотря на то, что в среду власти разогнали протест в Бухаресте, когда перед Домом правительства собрались свыше 100 тысяч человек.

Волна протестов охватила Румынию после того, как во вторник ночью правительство утвердило два Ордонанса, отменяющих либо смягчающих уголовную ответственность коррумпированных чиновников.

Основные международные партнеры Румынии – Бельгия, Канада, Франция, Германия, Голландия и США потребовали от румынских властей не допускать отхода от взятых на себя обязательств по борьбе коррупцией.

Сразу после утверждения Ордонансов правительством, президент Клаус Йоханнис расценил действия правительства, как нападение на правовое государство. Как заявил Йоханнис, «правовое государство получило серьезный удар от противников юстиции, справедливости и борьбы с коррупцией».

Известно, что новые нормы, установленные принятыми Ордонансами, позволят избежать уголовного наказания, в частности, лидеру правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня, а также других десятков политиков.

Согласно новым положениям, не будет считаться уголовно наказуемым ущерб нанесенный чиновниками в размере менее 200 тысяч леев (50 тыс. леев).

Инициировавшая эти коррупционные решения правящая в Румынии Социал-демократическая партия является основным официальным партнером правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Кроме лоббистской деятельности в пользу Демпартии в европейских структурах, СДПР через правительственные структуры оказывает и необходимую финансовую поддержку правящего в Молдове режима.