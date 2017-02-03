В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры ...

К памятнику Штефану чел Маре в центре Кишинева вышло более двухсот человек, солидарных с протестами в Бухаресте против партнеров правящей в Молдове Демпартии.

Протестующие организовались через социальные сети, а среди лозунгов доминировали требования об уголовном наказании лидера правящей Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка: «Plahotniuc, nu uita, puşcăria-i casa ta!» (Плахотнюк, помни: твой дом – тюрьма!), «Jos hoţii!» (Долой воров!), «Plahotniuc, la duba!» (Плахотнюка – на нары!), «Jos mafia!» (Долой мафию!), «Жулики и воры, пять минут на сборы!».

Акция протеста в Кишинева была прошла в знак солидарности с продолжающимися уже несколько дней массовыми протестами в Румынии, где сотни тысяч людей вышли на улицы, возмущенные беззаконием, чинимым официальными партнерами партии Владимира Плахотнюка, которая также является правящей в Румынии.

Завершая протест, под лозунги ”Moldova, trezește-te!” («Проснись ,Молдова!») участники акции зажгли у подножья Памятнику Штефану чел Маре свечи в виде восклицательного знака.

Фото: kp.md, independent.md