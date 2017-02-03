Докладчик Европарламента по Молдове возмущен давлением на JurnalTV и TV7 ...

Евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, являющийся также докладчиком по Молдове распространил заявление в связи с ситуацией со свободой слова и напомнил властям о необходимости соблюдения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как говорится в сообщении для прессы, распространенном кабинетом евродепутата, Ауштрявичюс напомнил молдавским властям, что подписанное ими Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает обязанность Молдовы соблюдать основные права человека, верховенство права, что предполагает, в первую очередь, обеспечение свободы СМИ.

«Без этих фундаментальных основ, без подлинной толерантности иного мнения и без соучастности всех слоев общества в государственных делах, нельзя рассчитывать на успех процесса Европеизации Молдовы», - говорится в заявлении евродепутата.

В этой связи Ауштрявичюс подчеркнул, что «весьма озабочен тем, узнав о вынужденных условиях работы ряда независимые СМИ – в частности, телеканал Jurnal TV и TV 7». «Никоим образом не могут быть оправданы трудности различного административно-правового рода, с которыми вынуждены сталкиваться средства массовой информации в процессе выполнения ими своих обязанностей», - говорится в Заявлении.

«Поэтому, я призываю молдавские власти, всех политических игроков, предпринять все возможное для обеспечения беспрепятственного функционирования независимых СМИ в Молдове», - добавил докладчик Европарламента по Молдове Пятрас Ауштрявичюс.

Известно, что в результате искусственно созданных препятствий оппозиционный телеканал JurnalTV был вынужден прекратить вещание. В связи с монополизацией рекламного рынка, финансовые трудности испытывает другой частный телеканал TV7, представляющий альтернативную току зрения на происходящее в Молдове.