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Представителем партии Плахотнюка в Бельцах стал замешанный в преступных сделках чиновник правительства

Опубликовано : 04 февраль 2017 г. 19:05 | Просмотров: 2008 | Категория: Власть

Доверенное лицо вице-спикера парламента Владимира Витюка – представитель Госканцелярии Октавиан Маху стал председателем территориальной организации Демпартии в Бельцах.

Как сообщило контролируемое ДПМ онлайн-издание baltionliane.md, решение было принято в субботу на отчетно-выборной конференции возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии. Издание уточнило, что Маху «получил» место председателя бельцкого филиала ДПМ «по итогам голосования».

На местных выборах 2015 года, Маху выдвигался на должность примара от ПКРМ, а за него проголосовало менее 8 процентов избирателей (3856 человек).

Октавиан Маху известен непосредственной причастностью к целому ряду преступных сделок с муниципальной собственностью, когда был вице-мэром Бельц, а также исполнял обязанности мэра до июля 2015 года. Известно, что все сомнительные сделки Маху осуществлял под руководством нынешнего вице-спикера парламента Владимира Витюка, а также с участием бывшего мэра Бельц и нынешнего депутата Василия Панчука. Некоторые из этих сделок уже были опубликованы агентством OMEGA, а другая их часть находится в стадии подготовки к опубликованию.

Кроме того, известным фактом является и то, что Октавиан Маху, теперь уже в должности представителя правительства в Бельцах, оказывает протекцию так называемой «мусорной мафии» в Бельцах после скандальной операции по концессии предприятий коммунального хозяйства, оказывающих услуги по уборке мусора, а также концессионерам городской канализации, нанесшим убытки бельцкому бюджету в особо крупных размерах.

Маху с 2001 года (с момента прихода ПКРМ к власти) был членом Партии коммунистов, секретарем по идеологии ПКРМ в бельцком муниципальном комитете ПКРМ. В 2015 году стал муниципальным советником по спискам ПКРМ. В начале 2016 года, после того, как Владимир Витюк ушел в созданную Плахотнюком Социал-демократическую платформу, Маху объявил о переходе в эту квази-партийную организацию. Сразу после такого решения, в феврале того же года, Маху был назначен представителем контролируемого Демпартией правительства в регионе.



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