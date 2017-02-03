Под давлением общенациональных протестов правительство Румынии отменило собственные коррупционные решения ...

Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну объявил в субботу о решении отменить Ордонанс, вызвавший самые массовые протесты за последние 25 лет в Румынии.

Как заявил Гриндяну, в воскресенье будет созвано экстренное заседание правительства, на котором будет принято решение об отмене решений правительства, отменяющих либо смягчающих уголовную ответственность коррумпированных чиновников.

Гриндяну провел свой краткий брифинг на фоне продолжающегося по всей Румынии протеста. На момент брифинга, на Площади Победы перед Домом правительства находились около 140 тысяч протестующих. Еще примерно столько же человек вышли на улицы уездных городов по всей Румынии.

Премьер-министр Румынии заявил об отмене собственных решений, несмотря на то, что 2 февраля на совместной пресс-конференции с лидером правящей Социал-демократической партии заявили, что не намерены их отменять.

Примечательно, что протестующие, хотя и восприняли радостно новость об отмене коррупционных решений, продолжают требовать отставки правительства, а на воскресенье намечена очередная массовая акция протетса по всей стране, уже названная Великим национальным собранием.

Волна протестов охватила Румынию после того, как 31 января ночью правительство Гриндяну утвердило свои решения.

Сразу после утверждения Ордонансов правительством, президент Клаус Йоханнис расценил действия правительства, как нападение на правовое государство. Как заявил Йоханнис, «правовое государство получило серьезный удар от противников юстиции, справедливости и борьбы с коррупцией».

Известно, что новые нормы, установленные принятыми Ордонансами, позволяли избежать уголовного наказания, в частности, лидеру правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня, а также других десятков политиков. Согласно этим положениям, не должен был считаться уголовно наказуемым ущерб нанесенный чиновниками в размере менее 200 тысяч леев (50 тыс. леев).

Инициировавшая эти коррупционные решения правящая в Румынии Социал-демократическая партия является основным официальным партнером правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Кроме лоббистской деятельности в пользу Демпартии в европейских структурах, СДПР через правительственные структуры оказывает и необходимую финансовую поддержку правящего в Молдове режима.