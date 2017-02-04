Более полумиллиона румын требуют отставку партнеров Плахотнюка ...

На улицы городов Румынии вышли около 600 тысяч человек с требованием об отставке правительства Сорина Гриндяну. Только перед зданием правительства собрались около 300 тысяч человек.

Росту протестного движения не помешало принятое в воскресенье правительством решение об отмене Ордонансов об амнистии коррумпированных чиновников. Протестующие, выйдя в воскресенье в шестой раз на протесты, заявили, что теперь недостаточно простого пересмотра решения правительства и требуют полной его отставки.

Практически во всех городах Румынии на улицы вышли десятки тысяч человек. В Клуже протестуют 50 тысяч, в Тимишоаре – 40000, в Яссах – 20 тысяч, в Крайове - 10 тысяч человек, в других уездных городах центральные улицы также заполнены протестующими.

Ордонансы правительства были отменены, несмотря на то, что еще 2 февраля на совместной пресс-конференции с лидером правящей Социал-демократической партии премьер-министр заявил, что власти не намерены идти на уступки.

Волна протестов охватила Румынию после того, как 31 января ночью правительство Гриндяну утвердило свои решения.

Сразу после утверждения Ордонансов правительством, президент Клаус Йоханнис расценил действия правительства, как нападение на правовое государство. Как заявил Йоханнис, «правовое государство получило серьезный удар от противников юстиции, справедливости и борьбы с коррупцией».

Известно, что новые нормы, установленные принятыми Ордонансами, позволяли избежать уголовного наказания, в частности, лидеру правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня, а также других десятков политиков. Согласно этим положениям, не должен был считаться уголовно наказуемым ущерб нанесенный чиновниками в размере менее 200 тысяч леев (50 тыс. леев).

Инициировавшая эти коррупционные решения правящая в Румынии Социал-демократическая партия является основным официальным партнером правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Кроме лоббистской деятельности в пользу Демпартии в европейских структурах, СДПР через правительственные структуры оказывает и необходимую финансовую поддержку правящего в Молдове режима.