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Опрос IDIS-Viitorul запустил маховик избирательной реформы Плахотнюка

Опубликовано : 06 февраль 2017 г. 18:24 | Просмотров: 1802 | Категория: Аналитика сети

Первый же опрос в 2017 году зафиксировал картину, которая точно не может считаться нормальной, однако при этом хорошо вписывается в стратегию правящего в Молдове конгломерата во главе с Владимиром Плахотнюком. По сути, IDIS-Viitorul зафиксировал мечту Плахотнюка: идеальное общество, половина которого болеет за Бухарест, а другая половина – за Москву.

Председатель ДПМ видит себя в таком обществе третейским судьей и координатором профсоюзной пастушеской организации. К счастью, мечта олигарха ещё не стала реальностью, а результаты исследования вызывают большие сомнения.

В этом исследовании всё подозрительно идеально для власти. Пророссийский президент без полномочий, правая и левая партии, которые популярны после рукотворных и фактически безальтернативных президентских выборов, партийные рейтинги, которые ни Санду, ни Додон, не смогут конвертировать в реальные властные полномочия, потому что выборов по партийным спискам не будет.

Рейтинговый перекос в сторону «пророссийского» президента в этом опросе – явный намек правым на то, что им придется поддержать выборы по одномандатным округам, потому что в противном случае придут «русские танки», которые будут стрелять без разбору и в «проевропейскую» власть, и в такую же оппозицию.

Двоих лидеров, которые уже сейчас призывают к протестам против изменения избирательной системы, Плахотнюк всеми силами выводит за пределы электоральных предпочтений. С помощью ТВ и с помощью опросов.

Усатый и Настасе остаются главными мишенями режима. Заметно невооруженным взглядом, как оппозиционеров обливают грязью на телевидении. А вот как им рисуют цифры в опросах – отдельная тема. Она не столь сложна, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что у опросов есть заказчики (IDIS-Viitorul, например), а есть исполнители: 3 конторы, которые предоставляют так называемых «бегунков». Эти люди ходят с анкетами от дома к дому. И у них есть бригадиры – руководители групп. Именно этих бригадиров может посетить «человек с борсеткой» — символ молдавской политической системы. В итоге все опросы выглядят так, как выгодно приславшему этого человека.

Александр Петков, экс-депутат парламента, главный редактор агентства Omega: «CBS-Axa через IDIS Viitorul ответственно исполнил миссию Плахотнюка. Наглядно продемонстрировали, что якобы есть «серьезная кремлевская угроза» в лице Додона и «угнетенная проевропейская власть», которую если серьезно не поддержать (финансово), то загремят русские танки на улицах Дурлешт».

Необходимые пояснения: опрос проводила компания CBS-Axa по заказу IDIS Viitorul. Исполнительный директор CBS-Axa Ион Жигэу – член Нацсовета Демпартии. На презентации результатов вопрос о том, какую систему выборов предпочли бы, согласно исследованию, граждане Молдовы, задал Виктор Гурэу, демократический аналитик, проживающий в студии Публика ТВ. Ответ был тут же получен: конечно же, исследование выявило, что люди хотят избирать депутатов от своих округов, а не по спискам.

«Очевидно, вся эта схема с «опросом», запущенная через IDIS-Viitorul, была сделана ради одного вопроса, точнее, ответа. О том, что «большинство хочет смешанную систему выборов», — пишет Александр Петков в соцсети Facebook. «Ну, и конечно же, для утверждения парадигмы «смотрите, русские наступают». IDIS-Viitorul может смело проверить карманы на шелест купюр. «Нобил» пополнился еще одним стипендиатом».

Опрос проводился известной своими связями с Демпартией социологической компанией  CBS-Axa с 18 по 27 января по заказу IDIS-Viitorul. Согласно исполнителям, в опросе приняли участие 1110 респондентов.

Источник: btv.md

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