В Кишиневе тайно прошло заседание комитета Социнтерна ...

Заседание прошло втайне от прессы, в связи с тем, что в его работе принял участие олигарх, лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.

О прошедшем заседании Комитета Социалистического Интернационала по СНГ и странам черноморского бассейна и Кавказа стало известно из распространенного Демпартией поздно вечером 6 февраля пресс-релиза.

Как говорится в пресс-релизе, «членов Комитета поприветствовал лидер ДПМ Влад Плахотнюк, который подчеркнул, что ДПМ является преданным членом Социалистического Интернационала».

«ДПМ остается уверенным сторонником проекта европейского развития Республики Молдова, однако мы понимаем, что модернизация страны очень во многом зависит от перемен, которые пройдут сначала на внутреннем уровне. Поэтому, ДПМ делает акцент на идее реформирования политического класса Молдовы. Считаем, что граждане нуждаются в более компетентном и более ответственном политическом классе», - заявил самый одиозный молдавский политик своим коллегам из Социнтерна.

В этой связи Плахотнюк сообщил, что возглавляемая им партия в январе 2016 года, пришла с особо ответственной программой правления, «успев показать конкретными результатами, что мы соответствуем ожиданиям граждан». «Мы продолжим править в той же манере – взвешенно, уверенно, эффективно», - добавил Плахотнюк.

В работе тайно собранного в Кишиневе Комитета принял участие и генеральный секретарь Социнтерна Луис Айала.

Демпартия не сообщила о тайном характере мероприятия, в связи с чем на нем не смогли участвовать и журналисты. За весь период членства Демпартии в Социалистическом Интернационале, эта организация никак не отреагировала на обвинения лидера ДПМ Владимира Плахотнюка в контроле над юстицией, прокуратурой и основными институтами власти в Молдове.