МЕНЮ
Twitter
﻿ 33
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06.02.2017  

Би-би-си о сотнях тысяч протестующих в Румынии: кто они и чего добиваются?

06.02.2017  

No comment: Плахотнюк социал-демократ (ВИДЕО)

06.02.2017  

В Кишиневе тайно прошло заседание комитета Социнтерна

06.02.2017  

Опрос IDIS-Viitorul запустил маховик избирательной реформы Плахотнюка

05.02.2017  

В Бухаресте 300 тысяч человек включили свет «ночному правительству» (ВИДЕО)

05.02.2017  

Более полумиллиона румын требуют отставку партнеров Плахотнюка
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Би-би-си о сотнях тысяч протестующих в Румынии: кто они и чего добиваются?

Опубликовано : 06 февраль 2017 г. 23:44 | Просмотров: 404 | Категория: Аналитика сети

Год назад американский новостной портал Politico опубликовал статью, которая начиналась следующими словами: "Возглавлять борьбу с коррупцией в Румынии - одно из самых незавидных политических поприщ во всей Европе".

В индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляет международная неправительственная организация Transparency International, Румыния занимает 57-ю строчку из 176. Возможно, кому-то этот показатель покажется не слишком впечатляющим, но Нидерланды, например, занимают восьмое место, а Британия и Германия делят десятое.

Почему граждане Румынии вышли на улицы?

Более 500 тысяч человек вышли на улицы румынских городов (в Бухаресте число демонстрантов оценивалось в 250 тысяч), чтобы выразить свое отношение к новому антикоррупционному закону, предложенному правительством.

Кабинет под руководством премьера Сорина Гриндяну (члена Социал-демократической партии PSD), решил, что злоупотребление властью заслуживает тюремного заключения только в том случае, если ущерб превышает 200 тысяч румынских леев (около 48 тысяч долларов).

Чем правительство мотивировало свое решение?

Гриндяну утверждал, что решение принято для того, чтобы освободить места в переполненных тюрьмах страны.

Однако этот законопроект вызвал целый шквал критики - как внутри страны, так и со стороны иностранных политиков и Европарламента.

В чем причина на самом деле?

Трудно сказать наверняка, однако в числе первых от нового закона выиграл бы президент PSD Ливиу Драгня, которого обвиняют в том, что он сам "позаимствовал" у государства чуть более 47 тысяч долларов США.

В 2015 году Драгню, который в ту пору был Министром регионального развития и администрации, приговорили к условному наказанию за взятки и подделывание бюллетеней во время голосования в 2012 году по импичменту тогдашнего президента страны Траяна Басеску.

Сколько румынских городов охвачено протестами?

В общей сложности 56, включая и Тимишоару, где в 1989 году начались протесты, приведшие к свержению и расстрелу Николае Чаушеску.

Какие политические силы Румынии присоединились к демонстрантам?

Самой крупной фигурой, несомненно, стал президент страны Клаус Йоханнис, который, однако, обладает значительно меньшими полномочиями, нежели премьер.

Две оппозиционные центристские партии - Либеральная и Союз спасения Румынии - потребовали объявить вотум недоверия правительству, которое находится у власти лишь около месяца.

Однако у правительства в парламенте твердое большинство, и импичмент маловероятен.

Почему протесты начались так внезапно?

Потому что проект закона был принят столь же внезапно. Главный прокурор Национального агентства по борьбе с коррупцией (DNA) Лаура Ковеши сказала в интервью Би-би-си, что больше всего людей возмутила именно скорость, с которой был принят новый законопроект.

31 января в 19.00 она получила письмо от министерства юстиции, в котором ей предложили высказать свои замечания по предложенному законопроекту.

31 января в 21.00 документ был уже принят правительством.

Как власти отреагировали на протесты?

Поначалу представители властей старались просто игнорировать протестные выступления. Один из главных действующих лиц разворачивающегося политического спектакля Ливиу Драгня в интервью румынскому телеканалу заявил, что протесты были явно организованы, причем организованы извне.

"Кто от этого выиграет? Возможно, кто-то внутри страны, но, безусловно, это те, кто нас окружает, - заявил он. - Посмотрите, какая сложная ситуация в Молдавии, там новый президент, который говорит о великой Молдове. Не забывайте о европейском контексте, региональном контексте и мировом контексте, который изменился после избрания нового президента США".

Однако в воскресенье, под давлением массовых протестов, правительство решило отозвать спорный законопроект.

Народ добился своего?

Народ так не считает. Демонстранты опасаются, что правительство пошло на временные уступки, потому что твердое большинство, которым оно располагает в парламенте, позволит ему несколько переписать провалившийся законопроект и все равно провести его через депутатов.

Несмотря на кажущиеся уступки, в Бухаресте собралась огромная толпа, теперь уже требующая отставки правительства.

Многие участники демонстраций просто не верят, что правительство сдержит свое слово.

Они опасаются, что новый закон, обещанный премьером, будет содержать в целом те же пункты, что и отозванный законопроект.

Действительно ли коррупция в Румынии - большая проблема?

Список коррупционных скандалов и приговоров по коррупционным делам в Румынии дает любопытную картину состояния дел в стране.

Среди обвиняемых и осужденных коррупционеров есть и государственные чиновники, и политики, и бизнесмены. Обвинения варьируются от взяточничества и отмывания денег до подлогов и нецелевого использования бюджетных средств.

Какова цель демонстрантов сейчас?

Как сказала агентству Франс пресс одна из участниц демонстраций Лаура Фату: "У нас крадут наши деньги, наши леса, наше будущее. Нам надоело".

Другой демонстрант, молодой человек по имени Матей сказал западным журналистам: " Мы готовы сделать Румынию чистой страной. Во имя наших детей и нашего общего будущего".

Источник: BBC

Похожие новости
АНАЛИТИКА СЕТИ
Би-би-си о сотнях тысяч протестующих в Румынии: кто они и чего добиваются?

Би-би-си о сотнях тысяч протестующих в Румынии: кто они и чего добиваются? ...

Просмотров: 405
Опрос IDIS-Viitorul запустил маховик избирательной реформы Плахотнюка

Опрос IDIS-Viitorul запустил маховик избирательной реформы Плахотнюка ...

Просмотров: 1803
Кишинёв. Штефан. Шесть вечера после войны

Кишинёв. Штефан. Шесть вечера после войны ...

Просмотров: 3273
Аналитика Сети: Ненавидящий Плахотнюка народ пока сидит в окопах

Аналитика Сети: Ненавидящий Плахотнюка народ пока сидит в окопах ...

Просмотров: 10758
Почему Плахотнюк не может быть частью «решения» для Молдовы

Почему Плахотнюк не может быть частью «решения» для Молдовы ...

Просмотров: 10441
Рождественский Майдан в Варшаве: как начались протесты в Польше и к чему они приведут

Рождественский Майдан в Варшаве: как начались протесты в Польше и к чему они приведут ...

Просмотров: 2733


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 5840
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 12299
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 23988
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

Просмотров: 5793
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Просмотров: 34924
Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Просмотров: 30006
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Просмотров: 28107
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Просмотров: 21298
Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Просмотров: 18797
Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

Просмотров: 16281
Один из основных виновных в краже миллиарда признался в случайности своей роли (DOC)

Один из основных виновных в краже миллиарда признался в случайности своей роли (DOC)

Просмотров: 16046
Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

Просмотров: 15889
BLOGS@OMEGA
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 5070
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6326
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 5764
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5947
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7904
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
В Кишиневе тайно прошло заседание комитета Социнтерна

В Кишиневе тайно прошло заседание комитета Социнтерна

04.02.2017  Представителем партии Плахотнюка в Бельцах стал замешанный в преступных сделках чиновник правительства
04.02.2017  Докладчик Европарламента по Молдове возмущен давлением на JurnalTV и TV7
ЛЮДИ
В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры

В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры

03.02.2017  В Кишинёве пройдет Марш солидарности против коррупции
27.01.2017  В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста
26.01.2017  Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником

Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником

23.01.2017  Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром
21.01.2017  Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)
12.01.2017  Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2017 (27)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)
Сентябрь 2016 (120)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank