Би-би-си о сотнях тысяч протестующих в Румынии: кто они и чего добиваются? ...

Год назад американский новостной портал Politico опубликовал статью, которая начиналась следующими словами: "Возглавлять борьбу с коррупцией в Румынии - одно из самых незавидных политических поприщ во всей Европе".

В индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляет международная неправительственная организация Transparency International, Румыния занимает 57-ю строчку из 176. Возможно, кому-то этот показатель покажется не слишком впечатляющим, но Нидерланды, например, занимают восьмое место, а Британия и Германия делят десятое.

Почему граждане Румынии вышли на улицы?

Более 500 тысяч человек вышли на улицы румынских городов (в Бухаресте число демонстрантов оценивалось в 250 тысяч), чтобы выразить свое отношение к новому антикоррупционному закону, предложенному правительством.

Кабинет под руководством премьера Сорина Гриндяну (члена Социал-демократической партии PSD), решил, что злоупотребление властью заслуживает тюремного заключения только в том случае, если ущерб превышает 200 тысяч румынских леев (около 48 тысяч долларов).

Чем правительство мотивировало свое решение?

Гриндяну утверждал, что решение принято для того, чтобы освободить места в переполненных тюрьмах страны.

Однако этот законопроект вызвал целый шквал критики - как внутри страны, так и со стороны иностранных политиков и Европарламента.

В чем причина на самом деле?

Трудно сказать наверняка, однако в числе первых от нового закона выиграл бы президент PSD Ливиу Драгня, которого обвиняют в том, что он сам "позаимствовал" у государства чуть более 47 тысяч долларов США.

В 2015 году Драгню, который в ту пору был Министром регионального развития и администрации, приговорили к условному наказанию за взятки и подделывание бюллетеней во время голосования в 2012 году по импичменту тогдашнего президента страны Траяна Басеску.

Сколько румынских городов охвачено протестами?

В общей сложности 56, включая и Тимишоару, где в 1989 году начались протесты, приведшие к свержению и расстрелу Николае Чаушеску.

Какие политические силы Румынии присоединились к демонстрантам?

Самой крупной фигурой, несомненно, стал президент страны Клаус Йоханнис, который, однако, обладает значительно меньшими полномочиями, нежели премьер.

Две оппозиционные центристские партии - Либеральная и Союз спасения Румынии - потребовали объявить вотум недоверия правительству, которое находится у власти лишь около месяца.

Однако у правительства в парламенте твердое большинство, и импичмент маловероятен.

Почему протесты начались так внезапно?

Потому что проект закона был принят столь же внезапно. Главный прокурор Национального агентства по борьбе с коррупцией (DNA) Лаура Ковеши сказала в интервью Би-би-си, что больше всего людей возмутила именно скорость, с которой был принят новый законопроект.

31 января в 19.00 она получила письмо от министерства юстиции, в котором ей предложили высказать свои замечания по предложенному законопроекту.

31 января в 21.00 документ был уже принят правительством.

Как власти отреагировали на протесты?

Поначалу представители властей старались просто игнорировать протестные выступления. Один из главных действующих лиц разворачивающегося политического спектакля Ливиу Драгня в интервью румынскому телеканалу заявил, что протесты были явно организованы, причем организованы извне.

"Кто от этого выиграет? Возможно, кто-то внутри страны, но, безусловно, это те, кто нас окружает, - заявил он. - Посмотрите, какая сложная ситуация в Молдавии, там новый президент, который говорит о великой Молдове. Не забывайте о европейском контексте, региональном контексте и мировом контексте, который изменился после избрания нового президента США".

Однако в воскресенье, под давлением массовых протестов, правительство решило отозвать спорный законопроект.

Народ добился своего?

Народ так не считает. Демонстранты опасаются, что правительство пошло на временные уступки, потому что твердое большинство, которым оно располагает в парламенте, позволит ему несколько переписать провалившийся законопроект и все равно провести его через депутатов.

Несмотря на кажущиеся уступки, в Бухаресте собралась огромная толпа, теперь уже требующая отставки правительства.

Многие участники демонстраций просто не верят, что правительство сдержит свое слово.

Они опасаются, что новый закон, обещанный премьером, будет содержать в целом те же пункты, что и отозванный законопроект.

Действительно ли коррупция в Румынии - большая проблема?

Список коррупционных скандалов и приговоров по коррупционным делам в Румынии дает любопытную картину состояния дел в стране.

Среди обвиняемых и осужденных коррупционеров есть и государственные чиновники, и политики, и бизнесмены. Обвинения варьируются от взяточничества и отмывания денег до подлогов и нецелевого использования бюджетных средств.

Какова цель демонстрантов сейчас?

Как сказала агентству Франс пресс одна из участниц демонстраций Лаура Фату: "У нас крадут наши деньги, наши леса, наше будущее. Нам надоело".

Другой демонстрант, молодой человек по имени Матей сказал западным журналистам: " Мы готовы сделать Румынию чистой страной. Во имя наших детей и нашего общего будущего".