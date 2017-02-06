Россия назвала свои условия возвращения к работе в ПАСЕ
|
Россия не вернется к полноформатному участию в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, пока регламент ассамблеи не будет пересмотрен.
Об этом заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, передает РИА «Новости».
«Мы не вернемся к полноформатному участию в работе ассамблеи ПАСЕ до тех пор, пока регламент ассамблеи не будет пересмотрен, и лишение делегаций полномочий не станет невозможным на основании регламента ассамблеи», — сказал он журналистам.
Известно, что бюро ПАСЕ приняло предложение председателя ассамблеи Педро Аграмунта провести оценку текущего состояния отношений России и Парламентской ассамблеи. Обсуждение этого вопроса, скорее всего, пройдет при участии российских парламентариев в марте этого года на заседании постоянного комитета ассамблеи.
Отношения России и Совета Европы обострились после того, как в апреле 2014 года ПАСЕ приняла резолюцию, лишавшую Россию права голоса в ассамблее, и исключила ее представителей из всех руководящих органов. Причиной такого решения было присоединение Крыма. Резолюция была принята голосами 145 депутатов из 318 делегатов ассамблеи, 21 выступил против и 22 воздержались. В ответ в январе 2015 года российские делегаты сообщили о приостановлении работы в ассамблее.
В Румынии крупные рекламодатели прекратили сотрудничество с телеканалами правящей коалиции ...Просмотров: 639
Россия назвала свои условия возвращения к работе в ПАСЕ ...Просмотров: 483
|04.02.2017
|Представителем партии Плахотнюка в Бельцах стал замешанный в преступных сделках чиновник правительства
|21.01.2017
|Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)