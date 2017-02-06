В Румынии крупные рекламодатели прекратили сотрудничество с телеканалами правящей коалиции ...

Крупнейшие рекламодатели на румынском медиа-рынке отказались от сотрудничества с телеканалами, контролируемыми правящей коалицией в знак несогласия с политикой освещения антиправительственных протестов.

Такое решение было принято в связи с тенденциозностью освещения телеканалами Antena3 и RomaniaTV крупнейших антиправительственных манифестаций.

Рекламные контракты были расторгнуты известными брэндами, среди которых Pepsi, Coca-cola, Procter&Gamble (Pantene, Head&Shoulder, Blend-a-med, Fairy, Ariel, Tide) или Kaufland.

Как сообщается в румынских СМИ, представители крупнейших рекламодателей на медиа-рынке приняли такое решение после того, как указанные телеканалы обвинили протестующих против коррупционных действий правительства, как «попытку госпереворота».

В свою очередь, провластные телеканалы обвинили крупнейших рекламодателей в том, что они являются «жертвами дезинформации».

Ранее уже сообщалось, что Румынию охватили крупнейшие за последние 25 лет антиправительственные манифестации, кульминировавших 5 февраля, когда на улицы Бухареста и уездных городов вышли более полумиллиона человек.