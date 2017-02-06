МЕНЮ
Twitter
﻿ 58
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:13  

В Румынии крупные рекламодатели прекратили сотрудничество с телеканалами правящей коалиции

11:23  

Россия назвала свои условия возвращения к работе в ПАСЕ

06.02.2017  

Би-би-си о сотнях тысяч протестующих в Румынии: кто они и чего добиваются?

06.02.2017  

No comment: Плахотнюк социал-демократ (ВИДЕО)

06.02.2017  

В Кишиневе тайно прошло заседание комитета Социнтерна

06.02.2017  

Опрос IDIS-Viitorul запустил маховик избирательной реформы Плахотнюка
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

В Румынии крупные рекламодатели прекратили сотрудничество с телеканалами правящей коалиции

Опубликовано : 07 февраль 2017 г. 15:13 | Просмотров: 621 | Категория: Мир

Крупнейшие рекламодатели на румынском медиа-рынке отказались от сотрудничества с телеканалами, контролируемыми правящей коалицией в знак несогласия с политикой освещения антиправительственных протестов.

Такое решение было принято в связи с тенденциозностью освещения телеканалами Antena3 и RomaniaTV крупнейших антиправительственных манифестаций.

Рекламные контракты были расторгнуты известными брэндами, среди которых Pepsi, Coca-cola, Procter&Gamble (Pantene, Head&Shoulder, Blend-a-med, Fairy, Ariel, Tide) или Kaufland.

Как сообщается в румынских СМИ, представители крупнейших рекламодателей на медиа-рынке приняли такое решение после того, как указанные телеканалы обвинили протестующих против коррупционных действий правительства, как «попытку госпереворота».

В свою очередь, провластные телеканалы обвинили крупнейших рекламодателей в том, что они являются «жертвами дезинформации».

Ранее уже сообщалось, что Румынию охватили крупнейшие за последние 25 лет антиправительственные манифестации, кульминировавших 5 февраля, когда на улицы Бухареста и уездных городов вышли более полумиллиона человек.



Похожие новости
МИР
В Румынии крупные рекламодатели прекратили сотрудничество с телеканалами правящей коалиции

В Румынии крупные рекламодатели прекратили сотрудничество с телеканалами правящей коалиции ...

Просмотров: 639
Россия назвала свои условия возвращения к работе в ПАСЕ

Россия назвала свои условия возвращения к работе в ПАСЕ ...

Просмотров: 483
Более полумиллиона румын требуют отставку партнеров Плахотнюка

Более полумиллиона румын требуют отставку партнеров Плахотнюка ...

Просмотров: 3840
Под давлением общенациональных протестов правительство Румынии отменило собственные коррупционные решения

Под давлением общенациональных протестов правительство Румынии отменило собственные коррупционные решения ...

Просмотров: 2045
Лукашенко обвинил Россию в дискриминационных мерах (ВИДЕО)

Лукашенко обвинил Россию в дискриминационных мерах (ВИДЕО) ...

Просмотров: 1374
Румыния охвачена протестами четвертый вечер подряд

Румыния охвачена протестами четвертый вечер подряд ...

Просмотров: 1337


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 5877
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 12305
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 24002
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

Просмотров: 5803
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Просмотров: 36368
Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Просмотров: 30811
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Просмотров: 28116
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Просмотров: 21309
Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Просмотров: 18841
Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

Просмотров: 16291
Один из основных виновных в краже миллиарда признался в случайности своей роли (DOC)

Один из основных виновных в краже миллиарда признался в случайности своей роли (DOC)

Просмотров: 16170
Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка

Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка

Просмотров: 15747
BLOGS@OMEGA
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 5080
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6337
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 5775
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5952
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7909
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
В Кишиневе тайно прошло заседание комитета Социнтерна

В Кишиневе тайно прошло заседание комитета Социнтерна

04.02.2017  Представителем партии Плахотнюка в Бельцах стал замешанный в преступных сделках чиновник правительства
04.02.2017  Докладчик Европарламента по Молдове возмущен давлением на JurnalTV и TV7
ЛЮДИ
В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры

В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры

03.02.2017  В Кишинёве пройдет Марш солидарности против коррупции
27.01.2017  В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста
26.01.2017  Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником

Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником

23.01.2017  Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром
21.01.2017  Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)
12.01.2017  Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2017 (29)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)
Сентябрь 2016 (120)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank