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Инициатива «о талонах на питание» скрывает очередную схему по отмыванию денег

Опубликовано : 08 февраль 2017 г. 15:23 | Просмотров: 1295 | Категория: Власть

Олигарх Владимир Плахотнюк обвинен в намерении очередной раз нажиться на бедности граждан Молдовы, посредством законопроекта о талонах на питание предложенного его родственником спикером Адрианом Канду.

Об этом в ходе состоявшейся в среду пресс-конференции заявил лидер партии «Наш дом — Молдова» Григорий Петренко.

Так, по словам председателя партии, за широко тиражируемым «холдингом Плахотнюка» законопроектом, который был предложен председателем парламента Адрианом Канду, в действительности скрывается очередная монопольная схема.  

«За этим законопроектом скрывается коррупционная схема, при которой создаются посредники, согласно законопроекту — операторы, которые будут заключать контракты с предприятиями и экономическими агентами общепита», - заявил Петренко.

Экс-депутат подчеркнул, что предприятиям, согласно законопроекту, будет запрещено напрямую заключать контракты с экономическими агентами общепита: «они даже не смогут обеспечить работу этой механизма у себя на предприятии, если у них есть столовая».

По его словам, соответствующая схема будет действовать следующим образом, предприятие должно заключить контракт с оператором, которому хозяйствующий субъект будет платить по 45 лей за талон, а посредник в свою очередь будет заключать контракт с предприятиями общепита «и будет получать с этого определенный процент».

«Фактически создается монопольная ситуация, поскольку получить лицензию на этот вид деятельности практически нереально. Скорее всего на всю страну будет два -три оператора, которые будут решать за работников, что им кушать и где им кушать», - добавил экс-депутат.

Петренко расценил соответствующий законопроект крайне унизительным: «я не знаю, кто придумал, что человек должен пообедать на 45 лей, но ни леем больше, ни леем больше. Если человек пообедал на меньшую сумму, сдачи он не получит. Зато за талон уже заплатили».

«Это псевдо-социальный проект. Это фактически очередная схема по паразитированию и по выкачиванию средств из карманов работников. На эти 45 леев фактически сократится доход граждан. На эти деньги можно было поднять зарплату и дать эти деньги человеку в руки, чтобы он сам решал, что купить, а не Канду с Плахотнюком».

Экс-депутат подчеркнул, что это оборот от этой схемы оценивается в миллиард леев, «и сотни миллионов леев перекочуют из карманов работников в карманы операторов — посредников паразитов».

Напомним, что скандальный законопроект был разработан и предложен в начале февраля председателем парламента Адрианом Канду.

Источник: moldnews.md

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