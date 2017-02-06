Тулбуре: Спустя 20 лет Демпартия превратилась в преступную группировку ...

Один из учредителей Демпартии считает, что созданная 20 лет назад Демпартия в результате своей деволюции войдет в историю, как «банда воров».

Об этом написал в социальных сетях бывший посол Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре, в связи с 20-летием создания ДПМ.

«Я также один из учредителей ДПМ и мне небезразлично, хотя я и ушел из ДПМ еще 6 лет назад», - пишет Тулбуре.

Он уверен, что Демпартия достигла бы своего двадцатилетия, «если бы не превратилась в преступную группировку, обслуживающую интересы общественного паразита по имени Плахотнюк». «Она могла бы войти в историю Молдовы, как центристская партия, а войдет (возможно…), как банда воров», - подчеркнул Тулбуре.

По мнению Тулбуре, «самым печальным является, что все так называемые «нормальные люди» из ДПМ очень хорошо понимают, в чем участвуют и в какой организации состоят». «Понимают и соглашаются», - заключил один из учредителей Демпартии Алексей Тулбуре.

Правящая сегодня в Молдове ДПМ была создана 8 февраля 1997 года, первоначально называясь «Движение за демократическую и процветающую Молдову». Сегодня эту партию возглавляет самый одиозный политик Молдовы Владимир Плахотнюк, контролирующий все органы власти, а также юстицию и правосудие. За последние годы Демпартия превратилась в партию, которая по всем признакам полностью соответствует определению тоталитарной партии.