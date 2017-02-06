Региональных полицейских готовят в Кишиневе для разгона массовых протестов (ФОТО) ...

На фоне прошедших в Румынии массовых антиправительственных выступлений, в Кишинев начали свозить полицейских из районов для обучения разгону массовых демонстраций.

В редакцию агентства OMEGA поступили фотографии с тренировок, которые ведутся полицейскими по особому графику.

Как сообщил приславший фотографии источник, на снятых 8 февраля фотографиях, полицейские из Дубоссарского и Страшенского комиссариатов, которых обучают технике разгона демонстраций и применения спецтехники для подавления антиправительственных выступлений, а также координированию действий в соответствии с приказами единого командования. Сборы и тренировки проходят на базе Бригады полиции особого назначения ”Fulger” в Кишиневе.

Согласно графику, через такие «учения» должны поочередно пройти полицейские всех комиссариатов.

Ранее уже сообщалось, что в Румынии прошли самые массовые за последние 25 лет антиправительственные манифестации с требованием об отставке коррумпированного правительства. Известно, что в Румынии у власти находятся партнеры правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка в лице Социал-демократической партии Румынии.