Заместитель премьер-министра Филипа признан виновным в краже миллиарда долларов ...

Вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык оштрафован на 100 тысяч леев в связи с халатностью, послужившей причиной кражи миллиарда долларов из банковской системы.

Калмык фигурирует среди лиц, в отношении которых применены санкции Нацбанка в связи с такими нарушениями, как вовлеченность банков в сделки особого риска, сокрытие бухгалтерской отчетности с искажением реальной ситуации банка, предоставление заведомо ошибочных отчетов Нацбанку.

Как сообщает издание mold-street.com, исполнительный комитет Нацбанка Молдовы вынес это решение на своих заседаниях, которые состоялись 2 и 3 февраля. Согласно этим решениям, все бывшие члены совета и исполнительного органа «Банка де Економий» и UNIBANK были оштрафованы на 10 средних зарплат в банковской сфере (100 252 лея).

В то же время, Нацбанк сообщил, что в отношении этих лиц, кроме наложенного на них штрафа могут быть применены другие меры, предусмотренные законом, включая меры уголовного преследования.

Октавиан Калмык, который ныне занимает должность вице-премьера, министра экономики в правительстве Павла Филипа, с сентября 2013 года представлял интересы государства в «Банка де Економий». Именно в тот период имело место искусственное банкротство банка и вывод из него миллиардов леев в результате крупнейшей аферы в истории Молдовы.

Октавиан Калмык представляет в правительстве Демпартию, возглавляемую олигархом Владимиром Плахотнюком.