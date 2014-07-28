Чубашенко заподозрил социалистов в ложной борьбе с режимом ...

Об этом заявил бывший кандидат в президенты от «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко в соцсетях, комментируя сделанное накануне лидером НП Ренато Усатым заявление.

«Ренато Усатый заметил, что социалисты ведут себя так, чтобы выглядеть "чистенькими", "девственниками". У меня тоже сложилось впечатление, что они предпочитают, чтобы "грязную работу" по борьбе с режимом Плахотнюка делали другие, а они только пользовались результатами этой борьбы. Но, конечно, им самим решать, как себя вести, и как выглядеть», - отметил Чубашенко.

В среду, мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый заявил в своем видеообращении, что Додон превращается в «просто президента», которого не следует беспокоить по серьезным вопроам.

«Игорь Додон после первого тура объявил о том, что всех спасет и всем поможет. Сейчас он говорит, что нет у него прокуратуры, нет у него возможности. Игорь Додон борется с чем может — с флагом, с декларациями, с офисами НАТО. Ну, пускай борется», - заявил Усатый.

Ранее, ставший президентом Игорь Додон публично заявлял о намерении «бороться с олигархами» в ходе своего мандата.