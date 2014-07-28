Первый совместный бизнес-проект Додона и Плахотнюка состоялся ...

Информация о готовящемся назначении одного из приближенных Плахотнюка – Василия Ботнаря на должность гендиректора молдо-российского предприятия «Молдовагаз» была подтверждена официально.

В четверг, предприятие «Молдовагаз» распространило пресс-релиз, в котором сообщается, что 9 февраля 2017 состоялось заседание Наблюдательного Совета АО «Молдовагаз», «на котором были рассмотрены ряд важных вопросов, связанных с деятельностью предприятия, среди которых избрание нового состава Правления АО «Молдовагаз».

Как уточняется в пресс-релизе, Василий Ботнарь был избран председателем Правления АО «Молдовагаз» единогласно.

Ранее, Додон был обвинен в продвижении Василия Ботнаря на должность гендиректора молдо-российского предприятия «Молдовагаз» в обмен на крупное денежное вознаграждение.

Об этом 4 февраля заявил лидер Народного движения ”Antimafie” Серджиу Мокану, подчеркнув, что в результате этой сделки Додон в одночасье станет мультимиллионером.

«Решение было принято на встрече Додона с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. На будущей неделе, 9 февраля, председатель правления «Газпрома» назначит на должность гендиректора молдо-российского предприятия «Молдовагаз» Василия Ботнаря, - сообщил тогда Мокану, добавив, что по итогам сделки Додон «станет мультимиллионером и одним из немногих в списке молдавских миллионеров».

В этой связи Мокану заявил, что сделка Додона с Плахотнюком такая же, как и в случае с Урекяном, продавшим Плахотнюку должность Генпрокурора или в случае с самим Додоном, проголосовавшим в обмен на деньги от Филата за Николае Тимофти на должность президента.

За несколько дней до этого, 31 января, с подобными обвинениями выступил и лидер Платформы DA Андрей Нэстасе, первым сообщив о пролоббированной Додоном в Москве кандидатуре Василия Ботнаря.

Василий Ботнарь занимает должность министра информационных технологий и связи. Ботнарь является одним из приближенных олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.

Занимающий должность президента Игорь Додон пока не прокомментировал обвинения в лоббировании бизнес-интересов Плахотнюка. Ранее сам Додон сообщил, что в ходе совершенного им 16-18 января официального визита в Москву, он встретился с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Нынешний директор АО «Молдовагаз» Александр Гусев находится в бегах после того, как в ноябре 2015 года в офисе компании, а также в доме директора были проведены обыски в рамках уголовного дела по отмыванию денег и превышения служебных полномочий.

В составе учредителей молдо—российского АО «Молдовагаз» ОАО «Газпром» обладает 50% доли в уставном капитале. Правительству Молдовы принадлежит 35,33% акций. До 2005 года администрации Приднестровья принадлежало 13,44 % доли, которая была передана в управление ОАО «Газпром».

Известно, что АО «Молдовагаз» контролируется олигархом Владимиром Плахотнюком, а все региональные филиалы «Молдовагаз» являются негласными филиалами принадлежащей Плахотнюку Демпартии.