Министр юстиции Румынии подал в отставку в результате протестов ...

Массовые протесты в связи с коррупционными решениями правительства Румынии вынудили министра юстиции Флорина Иордаке уйти в отставку.

Иордаке объявил об отставке в четверг, отказавшись отвечать на какие-либо вопросы по этому поводу.

Известно, что решение об отставке министра юстиции связано с продвижением им Ордонанса об амнистии, который был также отменен под давлением самых массовых за последние 25 лет протестов в Румынии.

Несмотря на критику, которой подвергся министр юстиции, он настаивает на том, что все предпринятые им в должности министра действия были направлены законными.

Обращает на себя внимание, что, уйдя с должности министра, Флорин Иордаке станет депутатом Палаты представителей, откуда он и был назначен «по квоте» Социал-демократической партии Румынии.

Ранее уже сообщалось, что в связи принятыми правительством коррупционными мерами Румынию охватили крупнейшие за последние 25 лет антиправительственные манифестации, кульминировавших 5 февраля, когда на улицы Бухареста и уездных городов вышли более полумиллиона человек.

Новые нормы, установленные принятыми правительством Ордонансами, позволяли избежать уголовного наказания, в частности, лидеру правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня, а также других десятков политиков. Согласно этим положениям, не должен был считаться уголовно наказуемым ущерб нанесенный чиновниками в размере менее 200 тысяч леев (50 тыс. евро).

Инициировавшая эти коррупционные решения правящая в Румынии Социал-демократическая партия является основным официальным партнером правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Кроме лоббистской деятельности в пользу Демпартии в европейских структурах, СДПР через правительственные структуры оказывает и необходимую финансовую поддержку правящего в Молдове режима.