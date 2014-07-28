Партия Додона решила «поддержать» Ренато Усатого клеветой на него (ФОТО) ...

Активисты и даже некоторые избранники от Партии социалистов опровергают заверения своего лидера Игоря Додона о союзнических отношениях с партией Ренато Усатого.

В среду лидер «Нашей партии» Ренато Усатый заявил в своем видеообращении об участившихся фактах нападок со стороны активистов Партии социалистов, несмотря на объявленные Усатым и Додоном партнерские отношения. Журналисты ”Moldnews” решили проверить, насколько соответствуют действительности претензии Усатого и провели собственное расследование на основании ряда публикаций в столь популярной сегодня сети Facebook.

Судя по нескрываемой реакции ряда руководителей и идеологов Партии социалистов Facebook, 24 января Игорь Додон явно «погорячился», заявив на своей встрече с журналистами о дальнейшей поддержке Ренато Усатого. Тогда, он объявил, что «мы его будем поддерживать, так как он поддержал нас на определенном этапе в предвыборной кампании».

Обращает на себя внимание, что особый интерес представителей Партии социалистов вызывает деятельность Усатого в Бельцах, которая, по их мнению, является неудовлетворительной. Примечательно, что выводы свои они делают исключительно на основе публикаций контролируемых олигархом Владимиром Плахотнюком сайтов, а в компании таких видных социалистов, как сотрудник пресс-службы М.Ахременцев, лидер бельцкой «Молодой гвардии» В.Кройтору или депутат А.Нестеровский, практически всегда присутствует лидер бельцкого филиала ДПМ Октавиан Маху.

Среди других видных сторонников Додона, допускающих не просто критику Ренато Усатого, а прямые оскорбления его и его партии, замечены такие, например, «ответственные работники» ПСРМ, как кишиневский муниципальный советник А.Одинцов или аналитик партии, исполнительный директор «Изборского клуба – Молдова» В.Букарский.

Ниже, можно ознакомиться с фактами, вероятно подтверждающими обещанную Игорем Додоном поддержку своему союзнику Ренато Усатому: