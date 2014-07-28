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FLASH: Додон продал Плахотнюку должность главы «Молдовагаз» за 1,5 миллиона долларов - Мокану

Опубликовано : 09 февраль 2017 г. 18:37 | Просмотров: 483 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон пролоббировал назначение одного из приближенных Плахотнюка - Василия Ботнаря на должность гендиректора молдо-российского предприятия «Молдовагаз» за полтора миллиона долларов.

Об этом сообщил в социальных сетях лидер Движения ”Antimafie” Серджиу Мокану, уточнив, что Додон должен был получить сумму наличными в Дубае, где он должен был остановиться во время своего визита на в Тегеран на мероприятие FIDE.

Кроме того, Плахотнюк должен был обеспечить перевод еще 100-150 миллионов леев на счета строительной компании, которая завершит строительство здания Администрации президента, разрушенного в ходе массовых беспорядков 7 апреля 2009 года.

Ранее, Мокану заявил, что ему известно о том, что Додон пролоббировал кандидатуру Василия Ботнаря на должность гендиректора молдо-российского предприятия «Молдовагаз» в обмен на крупное денежное вознаграждение.

«Решение было принято на встрече Додона с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. На будущей неделе, 9 февраля, председатель правления «Газпрома» назначит на должность гендиректора молдо-российского предприятия «Молдовагаз» Василия Ботнаря, - сообщил 4 февраля Мокану, добавив, что по итогам сделки Додон «станет мультимиллионером и одним из немногих в списке молдавских миллионеров».

В этой связи Мокану заявил, что сделка Додона с Плахотнюком такая же, как и в случае с Урекяном, продавшим Плахотнюку должность Генпрокурора или в случае с самим Додоном, проголосовавшим в обмен на деньги от Филата за Николае Тимофти на должность президента.

В четверг, предприятие «Молдовагаз» распространило пресс-релиз, в котором сообщается, что 9 февраля 2017 состоялось заседание Наблюдательного Совета АО «Молдовагаз», «на котором были рассмотрены ряд важных вопросов, связанных с деятельностью предприятия, среди которых избрание нового состава Правления АО «Молдовагаз».

Василий Ботнарь занимает должность министра информационных технологий и связи. Ботнарь является одним из приближенных олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.

Нынешний директор АО «Молдовагаз» Александр Гусев находится в бегах после того, как в ноябре 2015 года в офисе компании, а также в доме директора были проведены обыски в рамках уголовного дела по отмыванию денег и превышения служебных полномочий.

В составе учредителей молдо—российского АО «Молдовагаз» ОАО «Газпром» обладает 50% доли в уставном капитале. Правительству Молдовы принадлежит 35,33% акций. До 2005 года администрации Приднестровья принадлежало 13,44 % доли, которая была передана в управление ОАО «Газпром».

Известно, что  АО «Молдовагаз» контролируется олигархом Владимиром Плахотнюком, а все региональные филиалы «Молдовагаз» являются негласными филиалами принадлежащей Плахотнюку Демпартии.



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