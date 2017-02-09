Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину ...

Менее чем через месяц после торжественных заверений в Кремле о намерении денонсировать Соглашение об ассоциации с ЕС, Игорь Додон кардинально пересмотрел свои «московские заявления».

На состоявшейся в четверг встрече с послом США Джеймсом Петтитом, Додон сообщил ему, что пересмотр Соглашения об ассоциации не входит в его намерения.

Как говорится в пресс-релизе посольства США в Молдове по итогам встречи посла с президентом, «они обсудили визиты г-на Додона в Москву и Брюссель». «Президент Додон заверил Посла Петтита, что он не намеревается инициировать денонсацию Соглашения об ассоциации с ЕС», - говорится в пресс-коммюнике посольства США по итогам встречи.

В ходе встречи, посол США поблагодарил Додона за его вклад и единый подход к процессу приднестровского урегулирования в формате «5+2».

«Посол также подтвердил наше уважение статусу нейтралитета Молдовы, подчеркнув в то же время важность двустороннего сотрудничества в процессе модернизации вооруженных сил Республики Молдова», - говорится в пресс-релизе посольства США в Молдове.

Других деталей о встрече не сообщалось.

Примечательно, что 17 января. в ходе своего официального визита в Москву, по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на совместной пресс-конференции в Кремле Додон заявил о денонсации Соглашения с Евросоюзом уже в ближайшее время в контексте необходимости «восстановления полного экономического сотрудничества».

«Конечно, мы хотели бы этого здесь и сейчас. Но мы понимаем, что все разрушенное годами невозможно восстановить за один день. Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Молдова ничего не получила от подписания этого соглашения. Не исключаю, что после следующих парламентских выборов я поддержу позицию парламентского большинства, а я надеюсь, что партия социалистов получит большинство, и это соглашение будет аннулировано», — подчеркнул Игорь Додон.

Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом является международным документом, который предусматривает углубленное сотрудничество в таких областях, как торговля, политика безопасности и культура, с целью более углубленной политической и экономической интеграции между Молдовой и ЕС.

Соглашение было подписано 27 июня 2014 года и окончательно вступило в силу 1 июля 2016 года, после его ратификации всеми странами ЕС.