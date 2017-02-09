Додон не донес до музея подарок Путина ...

Подаренная Игорю Додону президентом России Владимиром Путиным карта средневекового Молдавского княжества предназначалась для экспонирования в одном из молдавских музеев.

Об этом заявил посол России в Румынии Валерий Кузьмин в интервью румынскому изданию adevarul.ro.

Как заявил посол России, карту, подареную Путиным Додону не стоит воспринимать, как карту «Великой Молдовы». «Это была лишь карта реально существовавшего в средневековье Молдавского княжества, что является историческим фактом. Думаю, что этот сувенир является всего лишь доказательством нашей общей истории, а некоторые документы этой истории находятся в наших архивах», - отметил Кузьмин, уточнив, что этот жест не следует интерпретировать другим образом.

«Это было всего лишь вручение исторического документа из наших архивов, который, думаю, было бы лучше, чтобы хранился у молдован. В их музее», - подчеркнул посол России в Румынии Валерий Кузьмин.

Ранее уже сообщалось, что 17 января, в ходе официального визита президента Игоря Додона в Россию, Владимир Путин подарил ему карту средневекового Молдавского княжества XVII в., нарисованную итальянским картографом Бартоломео Борги.

В Москве, комментируя этот подарок, Додон с сожалением сказал, что «в 1812 году Россия поторопилась, подписав Бухарестский мирный договор и поставив границу по Пруту».

Несмотря на объявленное предназначение подарка Путина, карта так и не стала музейным экспонатом.