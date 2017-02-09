МЕНЮ
Twitter
﻿ 49
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:47  

Додон не донес до музея подарок Путина

10:44  

Правительство Румынии досрочно выделяет своим партнерам в Молдове 50 млн евро кредита

09.02.2017  

Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину

09.02.2017  

FLASH: Додон продал Плахотнюку должность главы «Молдовагаз» за 1,5 миллиона долларов - Мокану

09.02.2017  

Партия Додона решила «поддержать» Ренато Усатого клеветой на него (ФОТО)

09.02.2017  

Министр юстиции Румынии подал в отставку в результате протестов
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Додон не донес до музея подарок Путина

Опубликовано : 10 февраль 2017 г. 10:47 | Просмотров: 269 | Категория: Власть

Подаренная Игорю Додону президентом России Владимиром Путиным карта средневекового Молдавского княжества предназначалась для экспонирования в одном из молдавских музеев.

Об этом заявил посол России в Румынии Валерий Кузьмин в интервью румынскому изданию adevarul.ro.

Как заявил посол России, карту, подареную Путиным Додону не стоит воспринимать, как карту «Великой Молдовы». «Это была лишь карта реально существовавшего в средневековье Молдавского княжества, что является историческим фактом. Думаю, что этот сувенир является всего лишь доказательством нашей общей истории, а некоторые документы этой истории находятся в наших архивах», - отметил Кузьмин, уточнив, что этот жест не следует интерпретировать другим образом.

«Это было всего лишь вручение исторического документа из наших архивов, который, думаю, было бы лучше, чтобы хранился у молдован. В их музее», - подчеркнул посол России в Румынии Валерий Кузьмин.

Ранее уже сообщалось, что 17 января, в ходе официального визита президента Игоря Додона  в Россию, Владимир Путин подарил ему карту средневекового Молдавского княжества XVII в., нарисованную итальянским картографом Бартоломео Борги.

В Москве, комментируя этот подарок, Додон с сожалением сказал, что «в 1812 году Россия поторопилась, подписав Бухарестский мирный договор и поставив границу по Пруту».

Несмотря на объявленное предназначение подарка Путина, карта так и не стала музейным экспонатом.  



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон не донес до музея подарок Путина

Додон не донес до музея подарок Путина ...

Просмотров: 263
Правительство Румынии досрочно выделяет своим партнерам в Молдове 50 млн евро кредита

Правительство Румынии досрочно выделяет своим партнерам в Молдове 50 млн евро кредита ...

Просмотров: 126
Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину

Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину ...

Просмотров: 10869
FLASH: Додон продал Плахотнюку должность главы «Молдовагаз» за 1,5 миллиона долларов - Мокану

FLASH: Додон продал Плахотнюку должность главы «Молдовагаз» за 1,5 миллиона долларов - Мокану ...

Просмотров: 6669
Партия Додона решила «поддержать» Ренато Усатого клеветой на него (ФОТО)

Партия Додона решила «поддержать» Ренато Усатого клеветой на него (ФОТО) ...

Просмотров: 4772
Первый совместный бизнес-проект Додона и Плахотнюка состоялся

Первый совместный бизнес-проект Додона и Плахотнюка состоялся ...

Просмотров: 4563


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 6025
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 12344
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 24048
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

Просмотров: 5845
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Просмотров: 38364
Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Просмотров: 32445
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Просмотров: 28185
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Просмотров: 21393
Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Просмотров: 18877
Один из основных виновных в краже миллиарда признался в случайности своей роли (DOC)

Один из основных виновных в краже миллиарда признался в случайности своей роли (DOC)

Просмотров: 16437
Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

Просмотров: 16344
Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка

Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка

Просмотров: 15792
BLOGS@OMEGA
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 5145
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6403
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 5822
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5986
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7942
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Додон не донес до музея подарок Путина

Додон не донес до музея подарок Путина

10:44  Правительство Румынии досрочно выделяет своим партнерам в Молдове 50 млн евро кредита
09.02.2017  Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину
09.02.2017  FLASH: Додон продал Плахотнюку должность главы «Молдовагаз» за 1,5 миллиона долларов - Мокану
ЛЮДИ
В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры

В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры

03.02.2017  В Кишинёве пройдет Марш солидарности против коррупции
27.01.2017  В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста
26.01.2017  Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Заместитель премьер-министра Филипа признан виновным в краже миллиарда долларов

Заместитель премьер-министра Филипа признан виновным в краже миллиарда долларов

02.02.2017  Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником
23.01.2017  Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром
21.01.2017  Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2017 (41)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)
Сентябрь 2016 (120)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank