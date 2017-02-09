Правительство Румынии досрочно выделяет своим партнерам в Молдове 50 млн евро кредита ...

Находящиеся у власти в Румынии партнеры Демпартии решили досрочно выделить второй транш кредита в размере 50 млн. евро из утвержденного в 2016 г. займа на общую сумму в 150 млн. евро.

Транш выделен на месяц раньше запланированного графика.

Как сообщило Министерство публичных финансов Румынии, первый транш в размере 60 млн. евро был выделен Молдове 24 августа 2016 г. Кредит предоставляется на основе Соглашения о возвратной финансовой помощи между Румынией и Молдовой, которое было подписано 7 октября 2015 г. в Кишиневе, а затем дополнено 30 января 2016 г. и 5 февраля 2016 г.

В Министерстве публичных финансов Румынии отметили, что 20 января 2017 г. Министерство финансов Молдовы направило румынским коллегам официальное письмо с просьбой об изменении даты выдачи второго транша в сумме 50 млн. евро с 31 марта 2017 г. на 27 февраля 2017 г.

Известно, что правящая в Румынии Социал-демократическая партия является основным официальным партнером правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Кроме лоббистской деятельности в пользу Демпартии в европейских структурах, СДПР через правительственные структуры оказывает и необходимую финансовую поддержку правящего в Молдове режима.