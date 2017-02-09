Госдеп США возмущен преследованием Навального в судах России ...

Госдепартамент США обеспокоен приговором Алексею Навальному, которому суд назначил пять лет условного заключения по делу о хищении средств компании "Кировлес".

Как сообщает РИА Новости, об этом агентству заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Мы обеспокоены обвинительным приговором в отношении Навального», — сказал представитель Госдепа. По его словам, «это решение является еще одним примером продолжающего наступления российского правительства на оппозицию и на независимые голоса, включая оппозиционных политиков».

Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что «нынешний приговор Навальному является повторением вердикта 2013 года, который был отменен Верховным судом России». Он также напомнил, что Европейский суд по правам человека расценил преследование в отношении Навального, как нарушение прав человека.

«Мы призываем российские власти предоставить равные возможности всем политическим партиям для участия в российском демократическом правительстве», — заявил в этой связи представитель Госдепартамента США, цитируемый РИА «Новости».

Суд в Кирове в среду повторно признал лидера незарегистрированной «Партии прогресса» Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова виновными по так называемому «делу Кировлеса» и назначил Навальному наказание – 5 лет лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей, Офицерову – 4 года условно.

Таким образом, повторный суд полностью повторил ход предыдущего процесса, состоявшегося в 2013 году, в результате которого был вынесен точно такой же приговор.