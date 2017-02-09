МЕНЮ
Twitter
﻿ 73
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:29  

АНОНС: Представитель партии Плахотнюка в Бельцах незаконно продал часть городской детской библиотеки

15:48  

Молдова занималась реэкспортом российских двигателей для БТР-80 в Украину

13:53  

Госдеп США возмущен преследованием Навального в судах России

10:47  

Додон не донес до музея подарок Путина

10:44  

Правительство Румынии досрочно выделяет своим партнерам в Молдове 50 млн евро кредита

09.02.2017  

Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Госдеп США возмущен преследованием Навального в судах России

Опубликовано : 10 февраль 2017 г. 13:53 | Просмотров: 258 | Категория: Мир

Госдепартамент США обеспокоен приговором Алексею Навальному, которому суд назначил пять лет условного заключения по делу о хищении средств компании "Кировлес".

Как сообщает РИА Новости, об этом агентству заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Мы обеспокоены обвинительным приговором в отношении Навального», — сказал представитель Госдепа. По его словам, «это решение является еще одним примером продолжающего наступления российского правительства на оппозицию и на независимые голоса, включая оппозиционных политиков».

Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что «нынешний приговор Навальному является повторением вердикта 2013 года, который был отменен Верховным судом России». Он также напомнил, что Европейский суд по правам человека расценил преследование в отношении Навального, как нарушение прав человека.

«Мы призываем российские власти предоставить равные возможности всем политическим партиям для участия в российском демократическом правительстве», — заявил в этой связи представитель Госдепартамента США, цитируемый РИА «Новости».

Суд в Кирове в среду повторно признал лидера незарегистрированной «Партии прогресса» Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова виновными по так называемому «делу Кировлеса» и назначил Навальному наказание – 5 лет лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей, Офицерову – 4 года условно.

Таким образом, повторный суд полностью повторил ход предыдущего процесса, состоявшегося в 2013 году, в результате которого был вынесен точно такой же приговор.



Похожие новости
МИР
Госдеп США возмущен преследованием Навального в судах России

Госдеп США возмущен преследованием Навального в судах России ...

Просмотров: 260
Министр юстиции Румынии подал в отставку в результате протестов

Министр юстиции Румынии подал в отставку в результате протестов ...

Просмотров: 594
В Румынии крупные рекламодатели прекратили сотрудничество с телеканалами правящей коалиции

В Румынии крупные рекламодатели прекратили сотрудничество с телеканалами правящей коалиции ...

Просмотров: 2016
Россия назвала свои условия возвращения к работе в ПАСЕ

Россия назвала свои условия возвращения к работе в ПАСЕ ...

Просмотров: 1093
Более полумиллиона румын требуют отставку партнеров Плахотнюка

Более полумиллиона румын требуют отставку партнеров Плахотнюка ...

Просмотров: 4089
Под давлением общенациональных протестов правительство Румынии отменило собственные коррупционные решения

Под давлением общенациональных протестов правительство Румынии отменило собственные коррупционные решения ...

Просмотров: 2155


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 6035
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 12348
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 24053
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

Просмотров: 5853
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Просмотров: 38458
Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Просмотров: 32506
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Просмотров: 28191
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Просмотров: 21402
Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Просмотров: 18883
Один из основных виновных в краже миллиарда признался в случайности своей роли (DOC)

Один из основных виновных в краже миллиарда признался в случайности своей роли (DOC)

Просмотров: 16510
Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

Просмотров: 16358
Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка

Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка

Просмотров: 15800
BLOGS@OMEGA
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 5153
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6415
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 5827
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5992
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7947
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Молдова занималась реэкспортом российских двигателей для БТР-80 в Украину

Молдова занималась реэкспортом российских двигателей для БТР-80 в Украину

10:47  Додон не донес до музея подарок Путина
10:44  Правительство Румынии досрочно выделяет своим партнерам в Молдове 50 млн евро кредита
09.02.2017  Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину
ЛЮДИ
В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры

В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры

03.02.2017  В Кишинёве пройдет Марш солидарности против коррупции
27.01.2017  В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста
26.01.2017  Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Заместитель премьер-министра Филипа признан виновным в краже миллиарда долларов

Заместитель премьер-министра Филипа признан виновным в краже миллиарда долларов

02.02.2017  Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником
23.01.2017  Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром
21.01.2017  Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2017 (44)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)
Сентябрь 2016 (120)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank