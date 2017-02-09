Молдова занималась реэкспортом российских двигателей для БТР-80 в Украину ...

Украина использовала Молдову для закупки в России двигателей для бронетранспортеров своих Вооруженных сил.

Сделка проводилась через трех посредников и не обошлась без коррупционной составляющей.

Как говорится в журналистском расследовании RISE Moldova и украинского Slidstvo.info, специализирующаяся на закупках вооружения госкомпания «Укринмаш» переплатила половину рыночной цены (около $ 100 тысяч) за импорт российских двигателей КАМАЗ для бронетранспортеров ВС Украины.

Выяснилось, что двигатели были ввезены в Молдову под видом гражданских, а вывозились из Молдовы уже как «модифицированные военные». В схеме были задействованы две молдавские и одна германская компании.

Двигатели в количестве 20 шт. были поставлены российской Внешнеторговой компанией «КАМАЗ» в Кишинев молдо-украинскому предприятию Aprotehpro SRL. Далее, в сделке участвовали немецкая фирма SNE Nabiev Exporthandel и молдавская компания Auto-Prezent SRL, являющаяся авторизированным КАМАЗом сервисом по ремонту техники.

Именно этот «авторизованный сервис КАМАЗ» и являлся, согласно таможенным документам, «грузоотправителем», а в качестве «грузополучателя» фигурирует «Укринмаш».

Примечательно, что на молдо-украинской таможне ни для кого не было секретом двойное назначение груза. Свидетельством этого является выданный государственной службой экспортного контроля Украины Сертификат, который выдается при экспорте/реэкспорте вооружения и товаров двойного назначения.

В свою очередь, молдавские грузоотправители должны были иметь «сертификат конечного потребителя», что предусмотрено Законом № 1163 о контроле экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров. Этот сертификат должен был быть выдан специальной межведомственной комиссией, созданной при Министерстве экономики.

Бывший министр обороны Анатол Шалару признался журналистам, что российские двигатели для БТР-ов были закуплены Украиной через Молдову из-за санкций, введенных после начала конфликта между Россией и Украиной в 2014 году.

«Мы бы и сами купили [двигатели для БТР], если была бы такая возможность и финансирование. Через Молдову возили потому, что напрямую [из России] у них [властей Украины] нет возможности закупать», - заявил Шалару, цитируемый RISE Moldova.

Поставки осуществлялись через пограничный пункт Паланка-Маяки-Удобное.

Впервые, эта сделка получила огласку в декабре 2016 года, когда бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предал гласности секретные документы о торговле двигателями для БТР-ов из Молдовы в Украину. Документы были представлены в контексте действующих крупномасштабных коррупционных схем в сфере оборонных поставок в Украину.

Правительство Павла Филипа пока никак не отреагировало в связи с нарушением режима перемещения товаров двойного назначения через таможенную территорию Молдовы. Также, не было и реакции в связи с реэкспортом российских товаров в Украину в условиях санкций, введенных, как Украиной, так и Россией.