АНОНС: Представитель партии Плахотнюка в Бельцах незаконно продал часть городской детской библиотеки ...

Подвал принадлежащей бельчанам Муниципальной детской библиотеки им. И.Крянгэ был отчужден и продан бывшим и.о. мэра Бельц О.Маху проживающему рядом вице-спикеру парламента Владимиру Витюку.

Согласно документам, поступившим в распоряжение агентства OMEGA, сделка была проведена накануне прошедших в июне 2015 года местных выборов, а Октавиан Маху пользовался переданными ему бывшим мэром Бельц и нынешним депутатом от ПКРМ Василием Панчуком полномочиями.

Оба участника незаконной сделки по отчуждению муниципальной собственности – бывшие коммунисты, сегодня являются представителями созданной олигархом Владимиром Плахотнюком социал-демократической платформы. Более того, Маху сегодня является еще и представителем правительства в Бельцах, а также руководит филиалом принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии.

Продолжение – в следующих выпусках…