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Фигурант Интерпола готовится возглавить Социнтерн

Опубликовано : 10 февраль 2017 г. 22:00 | Просмотров: 357 | Категория: Власть, Криминал

Самый одиозный молдавский политик, дважды находившийся под мониторингом Интерпола по подозрению в связи с международными преступными группировками, готовится стать вице-председателем Социалистического  интернационала.

Лидер Демпартии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк согласовал свою кандидатуру на пост вице-председателя Социалистического интернационала. Об этом изданию newsmaker.md сообщил председатель «Нашей партии», мэр Бельц Ренато Усатый.

«Владимир Плахотнюк выкупил себе пост вице-председателя мирового Социалистического интернационала», — сказал Ренато Усатый. Кандидатура Плахотнюка, по его словам, уже согласована.

По мнению Усатого, должность главы Социнтерна нужна Плахотнюку для того, что легитимизироваться на международном уровне. «Представьте, что Плахотнюк отправляется за границу, в Румынию, например, уже не просто как лидер Демпартии, а как  зампредседателя мирового Социнтерна», — пояснил Усатый.

Заседание Совета и очередной Конгресс Социалистического интернационала состоятся 1-4 марта в Колумбии. Информация об изменениях в руководстве Социнтерна пока не была подтверждена организацией. В то же время, известно, что 6 февраля в Кишиневе втайне от прессы прошло заседание Комитета Социнтерна по СНГ и странам Черноморского бассейна и Кавказа, работы которого совместно вели генеральный секретарь организации Луис Айала и олигарх Владимир Плахотнюк в роли лидера ДПМ.

Известный своей сомнительной репутацией олигарх Владимир Плахотнюк является самым одиозным молдавским политиком, антирейтинг которого по данным различных соцопросов  колеблется в пределах 90%. В результате своего вхождения в политику, Плахотнюк обеспечил полный контроль над всеми ветвями власти, включая правосудие и юстицию.

Плахотнюк дважды находился под мониторингом Интерпола: в октябре 2008 года и в октябре 2012 года. Информацию об этом доложил на закрытом заседании парламента 14 февраля 2013 года министр внутренних дел Дорин Речан. Тогда же, Речан сообщил депутатам, что 13 страниц из дела по розыску Плахотнюка были украдены из Национального бюро Интерпола.

Согласно данным главы МВД, запрос о мониторинге Плахотнюка исходил от Римского бюро Интерпола. Плахотнюк фигурировал тогда в списке 23 лиц, связанных с российской «Солнцевской» преступной группировкой, входящей в число наиболее опасных ОПГ в мире.

Примечательно, что второй раз Плахотнюк находился под мониторингом Интерпола в 2012 году, когда он был первым вице-председателем парламента.

Кроме того, в молдавской прессе неоднократно появлялись свидетельства бывших сотрудников полиции, прямо указывавших на Владимира Плахотнюка, как одного из представителей криминального мира в начале 90-х годов прошлого века, специализировавшегося на торговле живым товаром.



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