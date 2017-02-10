Додон о назначении Ботнаря: Нельзя было больше ждать (ФОТО) ...

Занимающий должность президента Игорь Додон считает, что назначение гендиректора АО «Молдовагаз» нельзя было больше затягивать.

Об этом Додон сообщил в социальных сетях, отвечая на вопрос о том, как стало возможным, чтобы один из приближенных олигарха Владимира Плахотнюка - Василий Ботнарь стал гендиректором этого стратегического молдо-российского предприятия.

Додон сообщил, что «мы не согласны с этой кандидатурой», но блокирование ее президентом невозможно.

В то же время, Додон уточнил, что «нельзя было затягивать до бесконечности» назначение руководства компании.

«Более года была заблокирована процедура назначения директора. Невозможно было до бесконечности», - добавил Игорь Додон, комментируя назначение приближенного Плахотнюка.

Ранее уже сообщалось, что Игорь Додон был обвинен в лоббировании назначении одного из приближенных Плахотнюка - Василия Ботнаря на должность гендиректора молдо-российского предприятия «Молдовагаз» за полтора миллиона долларов.

Обвинения озвучил лидер Движения ”Antimafie” Серджиу Мокану, уточнив, что Додон должен был получить сумму наличными в Дубае, где он должен был остановиться во время своего визита на в Тегеран на мероприятие FIDE.

Кроме того, Плахотнюк должен был обеспечить перевод еще 100-150 миллионов леев на счета строительной компании, которая завершит строительство здания Администрации президента, разрушенного в ходе массовых беспорядков 7 апреля 2009 года.

«Решение было принято на встрече Додона с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. На будущей неделе, 9 февраля, председатель правления «Газпрома» назначит на должность гендиректора молдо-российского предприятия «Молдовагаз» Василия Ботнаря, - сообщил 4 февраля Мокану, добавив, что по итогам сделки Додон «станет мультимиллионером и одним из немногих в списке молдавских миллионеров».

В этой связи Мокану заявил, что сделка Додона с Плахотнюком такая же, как и в случае с Урекяном, продавшим Плахотнюку должность Генпрокурора или в случае с самим Додоном, проголосовавшим в обмен на деньги от Филата за Николае Тимофти на должность президента.

В четверг, предприятие «Молдовагаз» распространило пресс-релиз, в котором сообщается, что 9 февраля 2017 состоялось заседание Наблюдательного Совета АО «Молдовагаз», «на котором были рассмотрены ряд важных вопросов, связанных с деятельностью предприятия, среди которых избрание нового состава Правления АО «Молдовагаз».

Василий Ботнарь занимает должность министра информационных технологий и связи. Ботнарь является одним из приближенных олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.

В составе учредителей молдо—российского АО «Молдовагаз» ОАО «Газпром» обладает 50% доли в уставном капитале. Правительству Молдовы принадлежит 35,33% акций. До 2005 года администрации Приднестровья принадлежало 13,44 % доли, которая была передана в управление ОАО «Газпром».

Известно, что АО «Молдовагаз» контролируется олигархом Владимиром Плахотнюком, а все региональные филиалы «Молдовагаз» являются негласными филиалами принадлежащей Плахотнюку Демпартии.