Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах ...

Сотрудники МВД начали внезапно штрафовать водителей автобусов, въезжающих в Бельцы, объясняя свое решение якобы существующим распоряжением мэра Бельц Усатого, и распространяя этот слух среди водителей микроавтобусов, а также жителей близлежащих к Бельцам сел, вынужденных пешком добираться до отановок городского транспорта.

В связи со спровоцированным центральными властями конфликтом, руководство Бельц выступило с опровержением и разъяснением искусственно созданной кишиневскими властями проблемы. И.о. мэра Бельц Игорь Шеремет публично обратился, как к автоперевозчикам, так и к жителям пригородов с призывом не идти на поводу у провокаторов в лице принадлежащих олигарху Владимиру Плахотнюку телеканалов.

Шеремет объяснил, что регламент, ограничивающий въезд в Бельцы пассажирского автотранспорта был разработан находящимся в подчинении Министерства транспорта Национальным Агентством автотранспорта (ANTA). Кроме того, бывшим руководством города в лице Василия Панчука в ноябре 2013 года было принято решение установить запрещающие знаки о въезде автотранспорта в Бельцы. Позже, в конце 2014 – начале 2015 года и были установлены знаки, а это несправедливое решение было оспорено транспортниками в суде.

Как заявил Шеремет в своем видеоообращении, нынешние власти Бельц, видя абсурдность такого решения уже более года, как инициировало переговоры с транспортниками, чтобы предложить им удобные для пассажиров места высадки и ожидания транспорта, а также продлить маршруты.

Теперь же, когда вступило в силу окончательное решение Высшей судебной палаты, а полицейские «случайно» начали всех штрафовать, отдельные транспортники, через телеканала Плахотнюка (Publika, Prima, Canal2), выступили с обвинениями в адрес городских властей Бельц, ничего не имеющих с проблемой, искусственно развязанной Минтрансом и МВД.

«Самое странное, что перевозчики не подымали этот вопрос на уровне ANTA (которое руководит их деятельностью – Ред.), а пошли в села, дезинформируя жителей заявлениями о том, что «Усатый виноват», - заявил Игорь Шеремет.

В этой связи, и.о. мэра Бельц созвал на 14 февраля экстренное заседание с участием представителей Минтранса, МВД, перевозчиков с целью выхода из созданной кишиневскими властями ситуации. Кроме того, Шеремет сообщил, что обратился в органы полиции для приостановки своих действий по наказанию перевозчиков до цивилизованного решения вопроса.

В мэрии Бельц уверены, что пути выхода из ситуации есть: транспорт может, например, двигаться по объездной дороге до автовокзала, а можно и организовать в городе легальные остановки. Решение возможно, если к согласию придут бизнесмены, осуществляющие перевозки, и госструктура (ANTA), которая перевозки контролирует.