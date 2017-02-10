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Профанация Государственного герба под «патронажем» президента Додона (ФОТО)

Опубликовано : 11 февраль 2017 г. 19:05 | Просмотров: 478 | Категория: Власть

Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон выступил в Тегеране под молдавским флагом с преднамеренно измененным государственным гербом.

На выставленных в социальных сетях самим Додоном фотографиях с мероприятия FIDE в Тегеране, молдавский герб был изменен, видимо, с целью исключить любые намеки на христианство.

Так, на Государственном гербе Молдовы из клюва орла исчез крест, а из лапы – скипетр.

Согласно Закону о Государственном гербе (ст.3), руководители органов публичной власти «обязаны обеспечить правильное использование герба, его достоинство и целостность».

Этим же законом определено, что Государственный герб является одним из официальных символов суверенитета и независимости, единства и неделимости Республики Молдова.

В свою очередь, Конституция определяет , что президент является гарантом суверенитета, национальной независимости, единства и территориальной целостности страны.

Профанация Государственного герба в присутствии президента также нарушает клятву, данную им во время инаугурации.

Генеральная прокуратура пока не отреагировала в связи с профанацией Государственного флага и Государственного герба в присутствии президента Додона.        



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