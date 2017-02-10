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В Санкт-Петербурге противники передачи Исаакиевского собора Церкви окружили собор живым кольцом (ВИДЕО)

Опубликовано : 12 февраль 2017 г. 20:42 | Просмотров: 542 | Категория: Мир

По разным подсчетам, порядка трех тысяч человек вышли в воскресенье к Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге на акцию против передачи музей Русской Православной Церкви.

Акция состоялась во второй половине дня, сразу после того как более пяти тысяч человек  организованных церковью верующих прошли крестным ходом у Исаакиевского собора.

Участники акции встали кольцом вокруг Исаакиевского собора, некоторые из них прикололи на грудь синие ленты. Полиция не препятствовала проведению акции.

Участвовавшие в акции горожане требуют оставить за Исаакиевским собором статус музея.

Как сообщает петербургское издание фонтанка.ру, информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». (При этом в 2015 году градоначальник ответил отказом на аналогичный запрос епархии.) Согласно подготовленному в Смольном плану-графику, храм переходит в безвозмездное пользование Церкви на 49 лет.


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