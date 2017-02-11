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Павел Филип променял судьбу Днестра на энергетическую схему с Украиной

Опубликовано : 13 февраль 2017 г. 16:43 | Просмотров: 3656 | Категория: Власть

В результате договоренностей премьер-министра Молдовы Павла Филипа со своим украинским коллегой, Украина не откажется от идеи строительства каскада ГЭС на Днестре, что грозит экологической катастрофой.

В ходе начавшегося 13 февраля официального визита Филипа в Киев, достигнута договоренность о возобновлении поставок электроэнергии в Молдову. Кроме того, как сообщила пресс-служба правительства Украины, было решено завершить переговоры по вопросам об эксплуатации Днестровского буферного гидроузла у Наславчи, о демаркации молдо-украинской госграницы на приднестровском участке, а также о взаимном признании прав собственности.

В Молдове особое внимание привлекло заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, согласно которому Киев не откажется от строительства гидроэлектростанций на Днестре. Гройсман добавил, что эта деятельность будет сопровождаться «консультациями с Молдовой», а все действия Украины по перекрытию Днестра «будут соответствовать международным экологическим стандартам».

В этой связи Гройсман заявил, что «все проекты улучшения украинской гидроэнергетики будут соответствовать европейскому экологическому законодательству, а их реализация начнется только после экспертизы».

Заявления украинского премьера прозвучали на фоне многочисленных требований экологов из Молдовы и Украины о прекращении проектов по строительству ГЭС в украинской части Днестра в связи с грозящей экологической катастрофой и угрозой дальнейшего заиливания и осушения Днестра в его среднем и нижнем течении.

Известно, что благодаря этому под угрозой обеспечение питьевой водой населенных пунктов Молдовы, в том числе таких городов, как Кишинев, Тирасполь, Бельцы и Бендеры.

Ранее уже сообщалось, что в 2015 году стал известен план украинских властей о строительстве шести ГЭС в верховьях Днестра: в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях с установлением дополнительных дамб на реке. Летом 2016 года, украинское правительство обнародовало программу развития гидроэнергетики до 2026 года, а в декабре - проект стратегии развития энергетики до 2035 года. Оба документа предусматривают строительство упомянутых шести ГЭС.



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