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«Газпром» согласился с «московской инициативой» Додона – за весь газовый долг заплатит Кишинев

Опубликовано : 13 февраль 2017 г. 22:19 | Просмотров: 674 | Категория: Власть

Московские заявления президента Игоря Додона о необходимости признания долга Приднестровья за природный газ «общим долгом Молдовы» перед ОАО «Газпром» переняты российским газовым гигантом.

Влиятельное российское издание «Коммерсант» сообщило в понедельник, что «Газпром» отказался от ранее предложенной властями Молдовы идеи провести реструктуризацию задолженности за российский газ в размере $6,5 млрд. «Подавляющая часть этого долга — $5,8 млрд — на деле относится к долгам непризнанной республики Приднестровье, куда газ с конца 1992 года поставляется фактически бесплатно. Тем не менее, юридически долг числится за российско-молдавской газораспределительной компанией "Молдовагаз", которая поставляет газ и в Молдавию, и в Приднестровье», - отмечается в издании.

По информации «Коммерсанта», посетив в прошлую пятницу Тирасполь, зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев на встрече с лидером региона Вадимом Красносельским заявил, что «Газпром» не будет менять сложившуюся схему поставок газа (то есть и начисления долга) в Приднестровье. «Я не приверженец ломки старого, пока нет нового. И прежде чем говорить о реформировании, надо эту модель четко представлять и понимать, что за этим последует»,— отметил он. «Господин Голубев подчеркнул, что "Молдовагаз" и "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" выполняют свои функции, обеспечивая транзит 18,5 млрд кубометров газа из России на Балканы. Объем поставок в Молдавию составляет около 3 млрд кубометров газа, в конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа и транзит через территорию республики до конца 2019 года», - уточнило издание.

18 января, в ходе своего официального визита в Москву, после встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что «общий долг Молдовы» состоит из 6 миллиардов долларов долга Приднестровья за потребленный газ и еще 500 миллионов долларов долга правобережной части Молдовы.

«Есть определенные наметки, как нам выйти из этой ситуации. Долг правобережья – около $500 млн., а левобережья – около $6 млрд. Нужно понимать, что весь этот долг — более $6,5 млрд. – общий долг Молдовы», - заявил тогда Додон.

В составе учредителей молдо—российского АО «Молдовагаз» ОАО «Газпром» обладает 50% доли в уставном капитале. Правительству Молдовы принадлежит 35,33% акций. До 2005 года администрации Приднестровья принадлежало 13,44 % доли, которая была передана в управление ОАО «Газпром».

Известно, что  АО «Молдовагаз» контролируется олигархом Владимиром Плахотнюком, а все региональные филиалы «Молдовагаз» являются негласными филиалами принадлежащей Плахотнюку Демпартии.



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