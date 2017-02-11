Чубашенко: Украинские и молдавские олигархи готовы убить Днестр ради прибыли ...

Договоренности премьер-министра Павла Филипа в Киеве приведут к убийству Днестра, а после этих «киевских соглашений» у президента Додона появился шанс показать себя на деле «защитником государственности».

Об этом написал в социальных сетях бывший кандидат в президенты от «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко, комментируя договоренности молдавского премьера с украинскими властями о продолжении строительства шести новых украинских ГЭС в верховьях Днестра.

Как заявил Чубашенко, «жадность застилает глаза олигархам в Киеве и Кишиневе. Они готовы убить Днестр ради прибыли».

По его мнению, соучастие в убийстве Днестра станет новым преступлением режима Плахотнюка.

Чубашенко считает, что после кражи миллиарда правящий в Молдове режим перешел к новому преступному плану – «пополнить счета своих офшоров за счет бизнеса с электроэнергией, которую произведут, убивая главную реку Молдовы».

«Одному французскому королю приписывают фразу "После нас хоть потоп!". Плахотнюк со своими партнерами в Киеве и со своим "правительством" в Кишиневе могут сказать "После нас хоть пустыня!"», - подчеркнул Дмитрий Чубашенко.

В этой связи, Дмитрий Чубашенко считает, что у президента Игоря Додона, позиционирующего себя, как «защитник Молдовы», есть серьезный повод для беспокойства. «Днестр - это Молдова. Во всей этой гнусной истории с уничтожением реки у президента есть хороший шанс показать себя на деле "защитником государственности"», - заключил Чубашенко.

В ходе состоявшегося 13 февраля официального визита Павла Филипа в Киев было объявлено о договоренности с украинским премьером Владимиром Гройсманом, согласно которой Киев не откажется от строительства гидроэлектростанций на Днестре. Гройсман добавил, что эта деятельность будет сопровождаться «консультациями с Молдовой», а все действия Украины по перекрытию Днестра «будут соответствовать международным экологическим стандартам».

Заявления украинского премьера прозвучали на фоне многочисленных требований экологов из Молдовы и Украины о прекращении проектов по строительству ГЭС в украинской части Днестра в связи с грозящей экологической катастрофой и угрозой дальнейшего заиливания и осушения Днестра в его среднем и нижнем течении.

Известно, что благодаря этому под угрозой обеспечение питьевой водой населенных пунктов Молдовы, в том числе таких городов, как Кишинев, Тирасполь, Бельцы и Бендеры.

Ранее уже сообщалось, что в 2015 году стал известен план украинских властей о строительстве шести ГЭС в верховьях Днестра: в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях с установлением дополнительных дамб на реке. Летом 2016 года, украинское правительство обнародовало программу развития гидроэнергетики до 2026 года, а в декабре - проект стратегии развития энергетики до 2035 года. Оба документа предусматривают строительство упомянутых шести ГЭС.