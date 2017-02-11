Тулбуре: В Киеве было решено оставить Молдову без воды ...

Об этом заявил бывший представитель Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре, комментируя результаты киевских договоренностей премьер-министра Молдовы Павла Филипа и его украинского коллеги Владимира Гройсмана о продолжении строительства шести ГЭС в верховьях Днестра, на территории Украины.

«А кукла Филип вместе со своим кукловодом Плахотнюком понимают, что сегодня под угрозой жизнь и здоровье 3,5 миллионов молдаван?», - написал Тулбуре в социальных сетях. «Шутки закончились. Обмеление Днестра в результате строительства новых гидроэлектростанций в верхнем течении реки грозит оставить Молдову без воды. Филип, что ты делал в Киеве? Вел переговоры или продавал молдаван и Молдову?», - добавил бывший представитель Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре.

В ходе состоявшегося 13 февраля официального визита Павла Филипа в Киев было объявлено о договоренности с украинским премьером Владимиром Гройсманом, согласно которой Киев не откажется от строительства гидроэлектростанций на Днестре. Гройсман добавил, что эта деятельность будет сопровождаться «консультациями с Молдовой», а все действия Украины по перекрытию Днестра «будут соответствовать международным экологическим стандартам».

Заявления украинского премьера прозвучали на фоне многочисленных требований экологов из Молдовы и Украины о прекращении проектов по строительству ГЭС в украинской части Днестра в связи с грозящей экологической катастрофой и угрозой дальнейшего заиливания и осушения Днестра в его среднем и нижнем течении.

Известно, что благодаря этому под угрозой обеспечение питьевой водой населенных пунктов Молдовы, в том числе таких городов, как Кишинев, Тирасполь, Бельцы и Бендеры.

Ранее уже сообщалось, что в 2015 году стал известен план украинских властей о строительстве шести ГЭС в верховьях Днестра: в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях с установлением дополнительных дамб на реке. Летом 2016 года, украинское правительство обнародовало программу развития гидроэнергетики до 2026 года, а в декабре - проект стратегии развития энергетики до 2035 года. Оба документа предусматривают строительство упомянутых шести ГЭС.