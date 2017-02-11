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Додон призвал дождаться инициативы о переходе к смешанной системе, прежде чем ее отвергать

Опубликовано : 15 февраль 2017 г. 00:37 | Просмотров: 423 | Категория: ---

Президент от Партии социалистов Игорь Додон намного сдержаннее отнесся к идее перехода на смешанную систему выборов парламента, чем депутаты этой партии, призвавшие накануне всей страной противостоять этой инициативе.

В интервью радиостанции ”Europa liberă” Додон призвал правящее большинство не тропиться с переходом на смешанную систему выборов в парламент.

В то же время, Додон отметил, что прошедшие выборы «показали неэффективность действующей системы, в особенности, касаемо голосования за рубежом».

«Мы должны рассмотреть, как обеспечим право на голосование гражданам, находящимся за рубежом. Знаете, на данном этапе мы должны посмотреть по поводу перехода на смешанную или одномандатную избирательную систему. Мы с этой инициативой выходить не будем. Ни я не выйду, я уверен не выйдет ни фракция социалистов», - подчеркнул Игорь Додон.

Президент Додон призвал дождаться инициативы властей об изменении избирательной системы. «Первоначально, я хочу увидеть с какой инициативой они выйдут. Однако, я больше придерживаюсь мнения, что преждевременно переходить к подобного рода изменениям», - добавил он.

Днем ранее, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя категорично заявил в эфире телеканала TV7, что необходимо противостоять попытке властей изменить избирательную систему. Цырдя даже отметил, что такой подход может стать мотивом для объединения всех оппозиционных сил и гражданского общества.

Ранее уже сообщалось о намерении принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку  Демпартии в ближайшее время ввести систему избрания парламента по одномандатным округам.

2 декабря, бывший лидер Демартии Мариан Лупу сообщил в эфире телеканала RTR Moldova, что ДПМ намерена вернуться инициативе Владимира Плахотнюка трехлетней давности об изменении избирательной системы.

Первоначально, законопроект об изменении избирательной системы был инициирован в парламенте прошлого созыва бывшим тогда депутатом Владимиром Плахотнюком. Законопроект определял введение смешанной избирательной системы, при которой половина депутатов избирается по партийным спискам, а другая половина – по одномандатным округам.
В апреле 2013 года депутаты парламентских фракций ДПМ, ЛДПМ и ЛП, при поддержке «группы Додона», проголосовали за законопроект Плахотнюка. Спустя месяц, 3 мая, парламент большинством голосов принял Закон № 108, отменяющий введенную Плахотнюком смешанную систему, вернув прежний принцип выборов – по партийным спискам.
Тогда, инициатива Плахотнюка вызвала резко отрицательную реакцию не только в обществе, но и со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы. В частности, в принятой 2 октября 2013 года Резолюции по Молдове, ПАСЕ настояла на недопустимости изменения выборного законодательства.

В свою очередь, Венецианская комиссия Совета Европы обратила внимание на то, что в случае Республики Молдова введение смешанной избирательной системы может дать негативный эффект на местном уровне, где «кандидаты в одномандатных округах могут быть связаны либо могут попасть под влияние местных бизнесменов или других лиц, преследующих собственные интересы».

Исходя из этого, в заключении Венецианской комиссии подчеркивается, что изменение избирательной системы в Молдове не решит проблему этнического представительства в парламенте страны, в особенности, в том, что касается жителей приднестровского региона и граждан, проживающих за рубежом.



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