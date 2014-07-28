Родственник Плахотнюка обвинил протестное движение в намерении разрушить Молдову по украинскому сценарию ...

Председатель парламента считает, что январские протесты 2016 года, организованные «Нашей партией», Платформой DA и Партией социалистов, преследовали разрушение Молдовы по сценарию украинского Донбасса.

Об этом Андриан Канду заявил в эфире принадлежащего олигарху Владимиру Плахотнюку пропагандистского телеканала Publika.

По мнению Канду, установление ночью 20 января 2016 года полностью подконтрольного Плахотнюку правительства Павла Филипа не допустило необратимого процесса по разрушению Молдовы, как государства. Канду, который является родственником Плахотнюка, заявил, что за протестным движением тогда стояли «некоторые секретные службы», целью которых было повторение в Молдове «сценария Донбасса».

«2016 год начался очень тяжело: с полным отсутствием доверия граждан, а также международного сообщества. Начался год с пустого бюджета; с риском через два-три месяца невозможности выплачивать зарплаты и пенсии; с очень сильного протестного духа в обществе и революционного настроя, замешанного на серьезной деятельности ряда секретных служб, которые могли в январе – феврале разрушить Республику Молдова по разным примерам, включая восточную Украину. Мы прошли в январе (прошлого года – Ред.), когда было утверждено правительство, и непосредственно 20 января, когда оно было инвестировано, через хорошо спланированный сценарий, когда была очень большой опасность того, чтобы сегодня Республик Молдова больше бы не существовала», - подчеркнул Канду, уточнив, что тогда депутатами разных фракций двигала цель «выйти из кризиса и начать реформ в стране, чтобы принести благополучие в дома всех молдован».

20 января 2016 года сторонники молдавской оппозиции взяли штурмом здание парламента после того, как власти, подконтрольные олигарху Владимиру Плахотнюку, объявили о срочном созыве заседания парламента для утверждения кабмина, возглавляемого одним из приближенных Плахотнюка – Павлом Филипом.

Процедура утверждения правительства прошла с нарушением действующего законодательства, без обсуждения программы правительства и заняла чуть более получаса. Один из депутатов контролируемой Плахотнюком Демпартии, проходящий по уголовному делу по убийству Константин Цуцу затеял драку с депутатами-социалистами, противившихся утверждению кабмина.

За контролируемое Плахотнюком правительство Филипа проголосовали 57 подконтрольных олигарху депутатов.

В ту же ночь, правительство Павла Филипа было приведено к присяге в тайн, после 23 часов, в охраняемой около 1000 полицейскими Резиденции президента.

Подавший после этого в отставку пресс-секретарь президента Влад Цуркану сообщил, что решение о приведении в срочном порядке к присяге правительства Филипа было принято узким кругом лиц.

Участники тех событий, включая ныне действующего президента Игоря Додона, пока никак не отреагировали на эти обвинения Андриана Канду в фактическом подрыве государственности Молдовы.