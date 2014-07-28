Чиновник, организовавший преступную концессию аэропорта, будет утверждать тарифы ...

Глава Агентства публичной собственности при минэкономики и бывший генеральный секретарь правительства Тудор Копач объявлен победителем конкурса на должность директора Совета управляющих Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Об этом сообщил в среду председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ. Как заявил депутат, именно Копач набрал наивысший балл (821) в ходе закрытых слушаний Комисии.

В конкурсе приняли участие десять кандидатов. Накануне, бывший глава НАРЭ Виктор Парликов сообщил, что власти проводят конкурс «для отвода глаз», а победитель уже заранее определен, назвав имя Копача.

Осенью 2012 года, Тудор Копач был ключевым лицом в определении «победителя» конкурса по отбору компании, которой был передан в концессию Кишиневский международный аэропорт. Тогда, Копач объявил, что «для передачи объекта в концессию будет объявлен международный тендер на условиях прозрачности». Кроме того, Копач заявлял тогда, что «концессия Кишиневского аэропорта является удачным решением, которое позволит привлечь инвестиции для развития инфраструктуры и не потерять собственность».

Позже, после сдачи Аэропорта в концессию, было признано неэффективным и субъективным решение о передаче объекта в концессию и дальнейшему контролю над ним со стороны основного обвиняемого в краже миллиарда долларов Илана Шора. Также, директор Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару заявил в парламенте, что ему известно об отмывании украденных из банковской системы средств в Аэропорт в виде «инвестиций».

Тудор Копач представляет возглавляемую олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартию. Копач является руководителем структуры ДПМ, ответственной за пригороды Кишинева.

