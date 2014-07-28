Усатый рекомендует Канду и Плахотнюку приберечь байки о молдавском Донбассе для их тюремных будней ...

Усатый сделал это заявление, комментируя обвинения председателя парламента Андриана Канду о том, что протестное движение в январе прошлого года преследовало цель уничтожить Молдову по сценарию Донбасса.

«Всякий раз, когда что-то угрожает власти этих воров и негодяев, они говорят об "угрозе Молдове". Канду и Плахотнюк, запомните: вы - не Молдова. Вы худшие её представители. Позор нации и главная угроза для страны. Это понимают сегодня все. Даже те, у кого ничего кроме вашей "Публики" не ловит телевизор», - написал Усатый.

В этой связи, Ренато Усатый порекомендовал Уанду и его родственнику Владимиру Плахотнюку приберечь на будущее «свои байки про спецслужбы и молдавский Донбасс». «Они скрасят скучные вечера в тюремной камере», - заключил Усатый.

Накануне, спикер парламента Андриан Канду заявил в эфире принадлежащего олигарху Владимиру Плахотнюку пропагандистского телеканала Publika, что установление ночью 20 января 2016 года полностью подконтрольного Плахотнюку правительства Павла Филипа не допустило необратимого процесса по разрушению Молдовы, как государства. Канду, который является родственником Плахотнюка, заявил, что за протестным движением тогда стояли «некоторые секретные службы», целью которых было повторение в Молдове «сценария Донбасса».

«2016 год начался очень тяжело: с полным отсутствием доверия граждан, а также международного сообщества. Начался год с пустого бюджета; с риском через два-три месяца невозможности выплачивать зарплаты и пенсии; с очень сильного протестного духа в обществе и революционного настроя, замешанного на серьезной деятельности ряда секретных служб, которые могли в январе – феврале разрушить Республику Молдова по разным примерам, включая восточную Украину», - подчеркнул Канду.

20 января 2016 года сторонники молдавской оппозиции взяли штурмом здание парламента после того, как власти, подконтрольные олигарху Владимиру Плахотнюку, объявили о срочном созыве заседания парламента для утверждения кабмина, возглавляемого одним из приближенных Плахотнюка – Павлом Филипом.

Процедура утверждения правительства прошла с нарушением действующего законодательства, без обсуждения программы правительства и заняла чуть более получаса. Один из депутатов контролируемой Плахотнюком Демпартии, проходящий по уголовному делу по убийству Константин Цуцу затеял драку с депутатами-социалистами, противившихся утверждению кабмина.

За контролируемое Плахотнюком правительство Филипа проголосовали 57 депутатов подконтрольных олигарху.

В ту же ночь, правительство Павла Филипа было приведено к присяге в тайн, после 23 часов, в охраняемой около 1000 полицейскими Резиденции президента.

Подавший после этого в отставку пресс-секретарь президента Влад Цуркану сообщил, что решение о приведении в срочном порядке к присяге правительства Филипа было принято узким кругом лиц.