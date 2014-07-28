В Молдове почтили память погибших в Афганистане советских военных
|
28-я годовщина со Дня вывода советских войск из Афганистана по всей Молдове прошли торжественные мероприятия в память о погибших в афганской войне выходцев из Молдовы.
В Кишиневе шествие бывших воинов-интернационалистов прошло с центральной площади Кишинева, закончившись на мемориальном комплексе «Сынам отечества – вечная память», расположенном в столичном секторе Рышкановка.
На мемориале состоялось возложение цветов и торжественный митинг. По традиции воины-афганцы почтили своих погибших товарищей минутой молчания и отведали солдатской каши.
На траурный митинг традиционно собрались воины-афганцы, политические деятели, представители общественных организаций, а также жители города.
В войне в Афганистане, с 1979 по 1989 годы участвовало 12 500 уроженцев Молдовы, из них погиб 301 и четверо пропали без вести. Всего за период войны погибло около 14 тысяч советских солдат.
15 февраля 1989 последнее подразделение 40-й армии СССР покинуло Афганистан.
В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры ...Просмотров: 2271
В Кишинёве пройдет Марш солидарности против коррупции ...Просмотров: 953
В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста ...Просмотров: 673
Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных ...Просмотров: 1257
Петренко призвал всех пострадавших от кражи миллиарда требовать компенсации от правящего режима ...Просмотров: 4370
|14:14
|Усатый рекомендует Канду и Плахотнюку приберечь байки о молдавском Донбассе для их тюремных будней