В Молдове почтили память погибших в Афганистане советских военных ...

28-я годовщина со Дня вывода советских войск из Афганистана по всей Молдове прошли торжественные мероприятия в память о погибших в афганской войне выходцев из Молдовы.

В Кишиневе шествие бывших воинов-интернационалистов прошло с центральной площади Кишинева, закончившись на мемориальном комплексе «Сынам отечества – вечная память», расположенном в столичном секторе Рышкановка.

На мемориале состоялось возложение цветов и торжественный митинг. По традиции воины-афганцы почтили своих погибших товарищей минутой молчания и отведали солдатской каши.

На траурный митинг традиционно собрались воины-афганцы, политические деятели, представители общественных организаций, а также жители города.

В войне в Афганистане, с 1979 по 1989 годы участвовало 12 500 уроженцев Молдовы, из них погиб 301 и четверо пропали без вести. Всего за период войны погибло около 14 тысяч советских солдат.

15 февраля 1989 последнее подразделение 40-й армии СССР покинуло Афганистан.