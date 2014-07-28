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Петков: Уничтожение Днестра стало следствием предательства национальных интересов (DOC)

Опубликовано : 15 февраль 2017 г. 15:49 | Просмотров: 859 | Категория: Власть

Река Днестр методично уничтожалась коррумпированными чиновниками, которые были озабочены мздой, но никак не национальными интересами.

Об этом в соцсети Facebook написал экс-депутат Александр Петков, подчеркнув, что все чиновники, виновные в уничтожении главной водной артерии Молдовы, должны понести заслуженное наказание.

«К сожалению, убийство древнего Днестра велось методично и на протяжении последних почти двадцати лет при пособничестве продажного молдавского чиновничества. Того самого чиновничества, для которого вопрос предательства национальных интересов всегда лежал в плоскости меркантильных интересов и зависел от шелеста купюр в кармане. Нет, не все из них продавали за вполне реальные деньги десятки гектаров суверенной молдавской территории, а также отстроенные нами базы и санатории. Некоторые из них делали это "из солидарной ответственности правительства/Альянса", "необходимости ведения мудрой дипломатии", "из партийной дисциплины". Кое-кто даже полностью уверен в правдивости ряда киевских политиков, заявляющих о том, что "Молдова еще нам должна за то, что мы подарили ей 400 метров берега в Джурджулештах», - написал экс-депутат.

По его словам, «вся история выходит далеко за пределы разбирательств вокруг Новоднестровского гидроузла в Наславче. По той простой причине, что разногласия между Молдовой и Украиной носят "пакетный характер". Здесь и вопрос дороги в Паланке, и часть депо в Бессарабской, и вопрос земли у Крокмаза, и тот же дунайский берег, молдавская часть которого внезапно уменьшилась на километр, став еще и «подарком от Украины».

В феврале 2010 года Филат и Тимошенко подписали тайно подготовленный Протокол об изменении Соглашения о регулировании имущественных споров между Молдовой и Украиной. «Этим преступным соглашением, под невинной фразой "о признании прав собственности по состоянию на 1 декабря 1990 года" был уступлен "последний редут" в виде находящейся на молдавской территории части плотины буферного узла Новоднестровской ГАЭС-2. Кроме того, молдавские чиновники "закрыли глаза" и на необходимость затопления более 17 га молдавской территории у Наславчи. Молдова именно тогда потеряла возможность серьезно влиять на планы украинских дельцов от гидроэнергетики по уничтожению Днестра», - добавил он.

Петков подчеркнул, что "у этой экологической истории" есть и непосредственно ответственные лица: «Кое-кто из них "на заслуженном отдыхе", кто-то и дальше у власти, другие "занялись бизнесом", еще кто-то влился "в гражданское общество" и всего лишь один - в тюрьме, хоть и по другому обвинению».

«Сегодня - до того, как в Кишиневе, Сороках, Бельцах или Тирасполе начнутся "веерные отключения" водоснабжения, предлагаю вникнуть в суть документов (и это – далеко не все!), часть из которых следует отменить в связи с нарушением процедуры утверждения (есть подтверждающий это документ Юридического управления парламента). Особенно обратите внимание на то, как 28 июля 2011 года этот жизненно важный для Молдовы Протокол был проголосован в парламенте минут за пять», - добавил Петков, документально сопроводив свое заявление.

В заключении он подчеркнул, что продажные чиновники продолжат предавать национальные интересы страны, пока гражданское общество не будет настаивать «на полной люстрации всех задействованных в этом преступлении».

Ранее в ходе официального визита в Украину премьер Павел Филип вместе с его коллегой Владимиром Гройсманом достигли договоренности о возобновлении поставок электроэнергии в Молдову. Кроме того, было решено завершить переговоры по эксплуатации Днестровского буферного гидроузла у Наславчи, демаркации молдавско-украинской госграницы на приднестровском участке, а также по взаимному признанию прав собственности. При этом Гройсман подчеркнул, что Киев не намерен отказываться от строительства гидроэлектростанций на Днестре.

Источник: moldnews.md

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