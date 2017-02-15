Магазины duty-free в Приднестровье устраивают и Киев и Кишинев ...

Контрабанда через легализованные правительством Молдовы магазины duty-free на приднестровском участке молдо-украинской границы не заинтересовала премьер-министров Молдовы и Украины в ходе их официальной встречи в Киеве 13-14 февраля.

Как премьер-министр Павел Филип, так и его украинский коллега Владимир Гойзман, сообщили, что Киев и Кишинев обсудили так называемую «дорожную карту». Этот план действий предусматривает такие важные, по мнению кишиневских и киевских чиновников, вопросы как демаркация границы, энергетическое сотрудничества, вопросы собственности и урегулирование условий эксплуатации Днестровского комплексного гидроузла.

Примечательно, что в этой «дорожной карте», которая должна быть реализована уже в ходе текущего года, не значится вопрос деятельности магазинов duty-free на молдо-украинских пограничных пунктах пропуска с приднестровской стороны.

Эти магазины, находящиеся на неподконтрольной Кишиневом территории, были легализованы правительством Кирилла Габурича в апреле 2015 года и действуют до сих пор, несмотря на то, что несмотря на то, что уже 16 сентября 2015 года, тогдашний вице-премьер В.Осипов (ДПМ) предложил отменить введенные при непосредственном лобби с его стороны изменения в Таможенный кодекс, согласно которым Молдова узаконила магазины беспошлинной торговли на «территории, временно не контролируемой конституционными органами».

Виктор Осипов был вынужден признать, что легализация магазинов duty-free сгенерировала рост контрабанды через Приднестровье в Евросоюз.

«В результате целого ряда исследований, установлено, что через эти магазины был импортирован значительный объем сигарет. Они поступают в страны ЕС и не только, что является контрабандой. Для того чтобы исключить подобное, прошу аннулировать статьи 97 (ч.1,2,3,4) из Таможенного кодекса», - заявил Осипов, представляя законопроект об аннулировании собственной новшества в сфере международного права. Этот законопроект до сих пор находится в парламенте, а его рассмотрение постоянно откладывается.

Ранее, агентство OMEGA неоднократно сообщало о том, что правительство Габурича, без участия парламента и без обсуждения в законодательном органе, внесло в Таможенный кодекс изменения, предполагающие легализацию беспошлинной торговли на «территории, временно не контролируемой конституционными органами».

Как указано в документе измененного Таможенного кодекса, «Магазин duty-free, находящийся на территории, временно неконтролируемой конституционными органами, является местом продажи товаров под таможенным надзором, без установления мер экономической политики, в специально отведенных местах, на международных пунктах перехода государственной границы».

Этим же законом молдавские власти установили, что «при создании магазинов duty-free на территории, временно не контролируемой конституционными органами, не устанавливается зона таможенного контроля».

В результате, в Таможенном кодексе также отмечается, что «в отступление от норм настоящего Кодекса, в случае вывоза/ввоза товаров из/в магазины duty-free, находящиеся на территории, временно не контролируемой конституционными органами, представление и утверждение соответствующих таможенных деклараций будет иметь место под собственную ответственность владельца лицензии на соответствующий род деятельности».